Empresas de transporte de cargas preocupadas por los altos costos

Como tantos sectores de nuestro país, el transporte también vivió una temporada de un palpable incremento, por una conjunción de variables que se sumaron al ajuste del Gobierno, y esto se vio reflejado en un encarecimiento de los servicios de traslados, entre otras cosas.

El transporte de cargas vivió exclusivamente un 2016 muy complicado, con costos que se incrementaron demasiado y con un 2017 que promete mejorar, pero que aún la hace complicada.

A nivel local, la Cámara responde al Centro Comercial, mientras que a nivel mientras que a nivel nacional están federados a Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC). Además, en toda la provincia de Santa Fe, existen 7 cámaras de transporte que están federados en la misma federación. En cuanto a lo provincial, existe la de Avellaneda, Rosario, dos en Santa Fe capital, Esperanza, Sunchales y la de nuestra ciudad.

Justamente en Rafaela, José Sánchez, el gerente de la Cámara de Empresas de Transporte de Cargas de Rafaela, lleva casi 9 años al frente de la misma, trabajando y buscando "soluciones" para que la cosa mejore. "La Cámara, que trabaja sin fines de lucro, tiene como mayor objetivo encontrar su punto de equilibrio para solventar los gastos de funcionamiento mensual que tiene. Desde hace ya algunos años, hemos estabilizado este tema y hoy nos autofinanciamos, sin necesitar generar demasiados recursos más que los gastos que tenemos todos los meses. Esto hace años que está controlado, donde hay años que son mejores que otros, como todo. Pero por lo general, la cámara no tiene problemas porque está al día absolutamente con todas las cuestiones de papelería, reuniones, actas y demás. El tema es que nuestros socios, por ser termómetros de la economía vienen con un 2016 complicado y con algún grado de incertidumbre importante en lo que será este 2017", le dijo a LA OPINION.

Al transporte de carga lo regula una ley nacional y el artículo 6º de esa Ley creó lo que se llama el registro único del transporte automotor, donde en Rafaela el CETAR es titular de una oficina. Esa ley obliga a los transportistas a estar inscriptos en ese registro, donde se inscribe la empresa y los vehículos. En su gran mayoría, el público que responde a esta cámara son transportistas de cargas de terceros y eventualmente hay algunos que hacen cargas propias.



MOVIMIENTOS Y COSTOS

"En el país, casi el 90% de lo que se tiene que mover de un lugar a otro, se transporta con camiones, con lo cuál cuando se dice que el transporte es un termómetro de la economía, decimos que es así y coincidimos con eso. El año 2016, en promedio, el transporte llevó un 20 a 30% menos de volumen, en lo que significó una caída muy importante, con los mismos gastos fijos. En tanto, otro indicador, es que dentro de ese promedio hubo otras actividades que también tuvieron complicaciones, como la leche, entre otros", comenzó detallando Sánchez y agregó que "el otro gran problema que tuvimos, y del que no está ajeno el país, es el incremento de costos. Transportamos un 30% menos de volumen, y los costos nos variaron un 37%, lo que nos golpeó mucho", dijo.

En ese sentido, dijo que esa variación del 37% llevó a "perder rentabilidad, y con el dador de cargo, que es con quién negociamos la tarifa por hacer ese flete, nunca nos da el 100% de lo que le pedimos, como toda las negociaciones. Por eso perdimos y el 2016 no fue un buen año para el transporte", completó.

En cuanto al arranque de este 2017, Sánchez explica que "ha comenzado, cuando uno hace una mirada aérea del país, quizá hay algún que otro indicador puntual de que algún rubro se estuviera recuperando. Lo que pasa es que nosotros, en nuestra zona, venimos de la gran lluvia de abril del año pasado, con todo lo que eso generó, y cuando estábamos empezando a recuperarnos de todo ese tema, nos vuelve a llover sobre fines de año y sobretodo en enero, donde se sufrió otra vez el impacto", comentó y siguió diciendo que "todo esto repercute inevitablemente en nuestra ciudad", en donde "la mayoría de los socios cargan en empresas locales, donde hay grandes rubros en la ciudad mismas, y se ha visto seriamente castigado y en términos generales vienen de un año malo y con un futuro que es muy incierto. De todos modos, como agrupamos a transportistas de distintos rubros, todos tiramos para adelante, más allá de que nos de negativo", dijo.

A modo de cierre, y refiriéndose a los problemas que atraviesa en el sector, comentó que "ojalá pudiéramos tener muchas más soluciones de las que tenemos. Lo que pasa que al país no lo acomoda la Cámara de transporte, sino que lo acomoda un montón de otras variables que conocemos. Pero hemos dado soluciones a algunas cosas, más allá de que nos cueste mucho llegar a algunas instituciones con nuestro mensaje", dijo Sánchez, que mencionó que en la ciudad hay alrededor de 500 empresas del rubro (se contabilizan a aquellos que hasta hacen un viaje por día), y solamente hay 120 asociados aproximadamente.