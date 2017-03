Peñarol y Florida definen en Clucellas quién irá ante Ferro por Copa Santa Fe

La definición está abierta. Peñarol visita este domingo a Florida de Clucellas en el partido revancha del repechaje por la Copa Santa Fe de Fútbol. En la ida, jugada justamente hace siete días en Villa Rosas, igualaron 1 a 1. Ambos necesitan el triunfo para quedarse con el segundo boleto que tiene disponible la Liga Rafaelina de Fútbol para meterse en el certamen provincial. El que ya espera en la primera fase es Ferrocarril del Estado.

Desde las 16 hs., con arbitraje de Víctor Colman, la ‘Flora’ y ‘Peña’ se jugarán el todo. Para los dirigidos por Diego Priolo sería algo impensado, mientras que los de la ‘V’ azulada ya tienen la experiencia del año pasado.

“Sería histórico, no sé si vamos a tener otra chance como esta, la copa si bien es muy nueva, este es el segundo año para nosotros sería muy importante. Que aparezca el escudito de Florida, aunque sea en la primera fase, estamos hechos”, comentó Priolo.

Y en relación a esta revancha, el DT de Florida advirtió: “Peñarol es un equipo que no se va a venir a meter atrás, cambia el escenario pero los dos equipos queremos pasar y no hay que equivocarse”.

Denis Caglieris, delantero de Peñarol, también dejó sus sensaciones en relación al juego de hoy: “Nos conocemos, el partido va a ser muy similar a este, muy trabado y creo que el que elija los mejores caminos y aguante el ritmo va a poder llevarse el triunfo y meterse en la Copa Santa Fe”.

La ‘V’ azulada participó el año pasado de la Copa Santa Fe, sabe de lo que se trata, pero también sabe que en la primera llave espera un rival más que especial, y eso potencia aún más las ganas de todos por Villa Rosas de estar en esta segunda edición del torneo provincial. “Sin dudas que jugar la Copa es importante, ya la jugamos el año pasado y tuvimos la mala suerte de quedar afuera con Unión de Sunchales (terminó siendo el campeón) y ahora vamos a tratar de clasificar, sabemos que hay un lindo rival después de este, si llegamos a clasificar, que es Ferro y es un clásico para nosotros. Pero primero pensar en el partido de este domingo, es un rival muy difícil en su cancha y tenemos que prepararnos para eso y después se verá para que estamos”, apuntó Caglieris.

En caso de terminar nuevamente igualados, sea cual fuera el resultado, la definición irá a los penales. El ganador de este repechaje recibirá el próximo domingo a Ferrocarril del Estado, en el juego de ida por la fase inicial de la Copa Santa Fe, y a los siete días se jugará la revancha en barrio Los Nogales.



Las posibles formaciones:



Florida de Clucellas: Jorge Galizzi; Federico Gioino, Jonatan Hubeli, Valentín Lorenzatti y Javier Lezcano; Alan Borda Bossana, Lucas Lorenzatti, Maximiliano Pezzi y Damián González (c); Jorge Salteño o Pablo Andretich y 9-Hernán Dobler. DT: Diego Priolo.



Peñarol: Joaquín Pinzano; Nicolás Gómez, Damián Arnold, Jonatan Vásquez y Joaquín Schaberger; Cristian Acuña, Cristian Arias, Nicolás Puy y Juan Dunky; Leonardo Ochoa (c) y Denis Caglieris. DT: Hugo Togni.



Cancha: Florida de Clucellas.

Arbitro: Víctor Colman.

Asistentes: Mauro Cardozo y Gonzalo Hidalgo.

Cuarto árbitro: D. Suárez.