Triunfo de Buenos Aires ante Santa Fe en Rafaela

El seleccionado de Buenos Aires comenzó la defensa del título en el Campeonato Argentino Juvenil con un claro triunfo por 54 a 0 ante sus pares de Santa Fe en el encuentro disputado en la tarde de este sábado en cancha del Círculo Rafaelino de Rugby. Las formaciones de los equipos:

Santa Fe: 1-Andrés Passerini, 2-Lautaro de Biaggio y 3-Bautista Vigorita; 4-Octavio Capella y 19-Manuel Berstein; 6-Manuel Mandrille, 8- Augusto Gorla (c) e 7- Ignacio Bengoechea; 9- Maximiliano Henain y 10-Juan Ignacio de los Santos; 14- Juan Ignacio Rodríguez; 12-Valentín Fernández, 13-Juan Coyne, 11-Valentín Galdón y 15-Manuel Barraguirre. Head Coach: Diego Colli.

Cambios: 36m 21-Martín Canal por 9-Maximiliano Heinain, 40m 17-Matías Torres por 1-Andrés Passerini, 43m 18-Franco Uriarte por 3-Bautista Vigorita, 43m 20-Matías Gaggiano por 8-Augusto Gorla, 52m 23-Tomás Lavalle por 10-Juan Ignacio de los Santos, 55m 5-Gonzalo Alvarez por 19-Manuel Bernstein.

Buenos Aires: 1-Juan Pablo Santilli, 2-Nicolás Sosa y 3-Nazareno Ferrando; 5-Iñali Ustariz y 4-Pablo Fortín; 6-Santiago Vassolo (c), 7-Ramiro Lacoste y 8-Marcos Mariani; 9-Santiago Ambroa y 10-Joaquín De La Vega; 11-Román Correa Rebesan; 12-Agustín Lamensa, 13-Tomás Acosta Pimentel, 14-Matías Campolonghi y 15-Francisco Patrono. Head Coach: Ricardo Alvarado.

Cambios: 42m 17-Santiago Maiola por 1-Juan Pablo Santilli, 47m 23-Gerónimo Prisciantelli por 12-Agustín Lamensa, 52m19-Agustín Toht por 5-Iñaki Ustariz, 57m 20-Pablo Dimcheff por 8-Marcos Mariani, 56m 21-Martín Graciarena por 9-Santiago Ambroa, 56m 22-Tobías Wade por 10-Joaquín De La Vega, 57m 18-Francisco Minervino por 3-Nazareno Ferrando, 57m 16-Juan Torres Obeid por 2-Nicolás Sosa.

Cancha: Círculo Rafaelino de Rugby. Referee: Francisco González. Jueces de touch: Darío Botta y Nicolás Galeano. Cuarto árbitro: Martín Jaime. Evaluador: Gustavo Rostagno.

Primer Tiempo: 3m Try Marcos Mariani, convertido por Santiago Ambroa (0-7); 24m Try Ramiro Lacoste ( 0-12); 26m Try Tomás Acosta Pimentel, convertido por Santiago Ambroa (0-19); 32m Try Matías Campolonghi (0-24).

Segundo tiempo: 14m Penal de Santiago Ambroa 9 (0-27); 23m penal de Santiago Ambroa 9 (0-30); 26m Try Joaquín De La Vega, convertido por Santiago Ambroa (0-37); 29m Try Román Correa Rebesan, (0-42); 33m Try y conversión de Tobías Wade (0-49); 36m Try Matías Campolonghi (0-54).