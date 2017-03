El campo y la agroindustria motorizaron exportaciones

Los productos primarios y manufacturas de origen agropecuario (MOA) representaron el 67% del total de exportaciones del 2016, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). El economista de la BCR, Federico Di Yenno señaló que "mirando cifras de complejos exportadores, hubo un fuerte incremento de las exportaciones de cereales (2.000 millones de dólares), biodiésel (734 millones US$) y productos frutihortícolas (373 millones US$)".

En tanto, el sector más negativo fue el automotriz con una caída de -935 millones de dólares y el resto que no entran bajo ningún complejo descendieron -826 millones de dólares, siempre respecto de 2015. Los datos fueron obtenidos del reporte de complejos exportadores y del sistema de consulta del comercio exterior del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

La mayor importancia de las ventas al exterior radica en el complejo sojero con el 30% del total y hubo una baja en el nivel total de exportaciones del poroto de soja en el año 2016 respecto al 2015. Esto se debe principalmente a que China compró 2 millones de toneladas menos, en suma adquirió 7,8 millones de toneladas, mientras que el segundo comprador en importancia fue Egipto con 632.000 toneladas.

China posee casi un monopolio en la exportación del poroto argentino con el 87% del total y aportó a la baja el menor precio promedio de las ventas externas 361 dólares la tonelada en el 2016 versus 367 dólares en 2015: el valor exportado fue de 1.037 millones US$ menor al año anterior con 3.233 millones de US$ en total.

El complejo girasol avanzó un 31% respecto al 2015 y disminuyó el efecto negativo en los envíos por parte del sojero. "La semilla de girasol tuvo un excepcional desempeño, pasando de 62.000 toneladas exportadas en 2015 a 305.000 toneladas en 2016. Explican gran parte del incremento Francia, Portugal y los Países Bajos, constituyéndose mayormente de semilla industrial", precisó.

De la misma manera que el girasol, el complejo cerealero tuvo un fuerte repunte en el año 2016, con un aumento de más de 2.000 millones de dólares, casi un 37%, explicados porque la producción adicional estimulada por las medidas que destrabaron el comercio exterior se canalizó hacia el mercado externo.

El complejo maíz está dominado prácticamente por la exportación de grano, un 97% del total y fueron "exportadas 7,7 millones de toneladas de maíz en grano más que en 2015, contrarrestadas por un valor FOB promedio menor (168 dólares la tonelada versus 189 dólares)", dijo el especialista.

En total, las exportaciones aumentaron unas 1.000 millones de dólares (4.130 millones de US$ para el año 2016) mientras que los principales aumentos se dieron en los envíos a Vietnam, Egipto, Sudáfrica, Corea y Brasil. Para el complejo triguero, los productos de la molinería y los envíos de grano de trigo explican más del 90% de las exportaciones de este rubro.

Por su parte, el complejo automotriz sufrió una fuerte caída en sus exportaciones de -935 millones de dólares, "totalizando despachos por 5.527 millones de dólares".

"Las mayores caídas se dieron a nivel Mercosur con 848 millones de dólares, principalmente por la recesión económica sufrida por Brasil, nuestro principal socio comercial", manifestó Di Yenno en el análisis. Explicó que "hubo un incremento en las exportaciones al NAFTA (213 millones de dólares), compensando las caídas hacia la Unión Europea y el resto del mundo. Las exportaciones de este sector han caído más de 5.000 millones de US$ desde 2013, explicando en buena parte la caída en la actividad que viene soportando este sector para el año 2016", dijo.