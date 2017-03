Crisis golpea a los sectores textil y del calzado

El mercado textil se redujo 15% durante 2016 en comparación con el año anterior y la participación de productos importados trepó de 50% al 61%, lo que demuestra la crítica situación que atraviesa ese sector industrial, según empresarios del rubro. "La realidad económica por la que se encuentran atravesando las empresas y trabajadores de la cadena de valor textil indumentaria dista de ser bien comprendida por parte del gobierno nacional, lo que se desprende de las exposiciones y salidas de prensa de sus funcionarios", se quejó la Fundación Pro Tejer.

La cámara señaló que esa cadena de valor "culminó el 2016 impactada por el problema de una sensible caída de la demanda sectorial, fenómeno que convivió con un incremento de las importaciones".Al respecto, puntualizó que las importaciones alcanzaron durante el año pasado los 1.408 millones de dólares lo que implicó un aumento del 1,8% en dólares y del 6,7% en toneladas respecto del 2015.

En este sentido, "el tamaño del mercado textil indumentaria a 2015 era de 500 mil toneladas que eran abastecidas por mitades entre la producción nacional y los productos importados", indicó la entidad en un comunicado. Según datos de la Fundación, una estimación conservadora permite afirmar que el mercado total a 2016 se redujo en un 15%, llevándolo a un tamaño aproximado de 425 mil toneladas, ahora provisto por 260 mil toneladas de productos importados (61%) y el resto por la producción nacional.

En tanto, la cámara empresarial y el gremio de la industria del calzado coincidieron en calificar de "muy grave" la crisis de ese sector, que afronta 4.500 despidos y más de 2.500 suspensiones en el último año por una brusca caída del consumo y el aumento de las importaciones.

"Las importaciones no afectarían tanto, en un mercado interno activo", sostuvo el dirigente en declaraciones a NA, y agregó que "las pymes tienen menos rentabilidad, menos facturación y más costo cada día, la cadena de pago alargan los plazos y necesitamos que se empiece a movilizar el mercado interno".

El secretario general del Sindicato Unico de la Industria del Calzado (UTICRA), Agustín Amicone, advirtió que "la situación no se podrá revertir si no mejora el poder adquisitivo de los salarios para que reactive el consumo". El sindicalista ejemplificó que "una sola gran empresa en el primer bimestre importó alrededor de 200 mil pares de zapatos, lo que equivale a la producción mensual de 10 a 15 empresas pymes". Señaló que en el 2015 las importaciones llegaron a 22 millones de pares y al año siguiente aumentaron a 27 millones, y explicó que "este problema no es de ahora sino que se viene arrastrando desde hace más de diez años".