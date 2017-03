Todavía no hay fecha límite para  acordar con el Gobierno Nacional

El Ministro de Economía, Gonzalo Saglione, indicó que "no tenemos una fecha límite para acordar con Nación" en referencia a la deuda que tiene el Estado Nacional para con la Provincia de Santa Fe, luego de la detracción ilegal de los fondos coparticipables desde 2006 hasta 2015.

"Nación dejó de hacer las detracciones. Lo que todavía no hizo y que está en el fallo de la Corte Suprema es devolver lo que indebidamente había sacado durante tantos años. En el fallo, la Corte dice que una vez liquidado el juicio, es decir, una vez que ya está definido el monto de la deuda, hay un plazo de 120 días para acordar la modalidad de pago. Si no hay acuerdo, intenvendrá la Corte. Ahora bien, para que comience a correr ese plazo, debe estar determinado el monto. Nosotros, en lugar de volver a la Corte, es constituir una mesa de diálogo a los fines de ponernos de acuerdo en el monto de la deuda y la forma de pago, es decir, con qué criterio se va a devolver", completó Saglione.

Vale destacar que Nación se comprometió a entregar una propuesta concreta en los próximos dos meses.

Mientras que por un lado, el Ministro de Economía reconoció que podrían recibir bonos por parte de la Nación, también indicó que parte de lo recibido podría ir a capitalizar el Fondo de Desarrollo e Inversión, recientemente aprobado por la Legislatura. "Fue creado pensando en dar asistencia financiera rápida a sectores necesitados, como lo es la lechería en estos momentos en el Departamento Castellanos. El Fondo no tiene un límite para ser destinado a un sector, sino ayudar a cualquier tipo de PyME. Desde ya que en la medida en que tengamos los recursos provenientes del fallo de la Corte, una de las opciones es aplicar estos fondos a estas líneas de financiamiento"



PARITARIAS

En cuanto a las paritarias, el funcionario provincial marcó: "estamos en el marco de una negociación paritaria importante y en condiciones diferentes a las de otros años: la inflación de este año será inferior a la del año pasado. Y esto es algo que no venía sucediendo. Nosotros tenemos registrado una inflación del 32.9% de enero a febrero del año pasado y baja un poco, comparando enero a enero. Esto le genera, a la discusión paritaria, un condimento que nunca se había tenido en cuenta hasta ahora. Que baja la inflación. En este sentido, se le genera una complejidad aún mayor a una paritaria ya de por sí difícil", concluyó.