El gran momento de Keselowski Deportes 12/03/2017 Redacción

Brad Keselowski (Ford), luego de haber ganado el fin de semana anterior las 500 Millas de Atlanta, se quedó con la pole de la tercera fecha de la Monster Energy NASCAR Cup Series.

La categoría más popular del automovilismo estadounidense competirá hoy en el óvalo de Las Vegas Motor Speedway, largando desde la mejor ubicación Keselowski, con el auto del Team Penske.

En su vuelta rápida, el autor de la pole estableció un promedio de 311,650 Km/h y se perfila como favorito en un escenario que ya lo vio imponerse en tres ocasiones.

Clasificación oficial: 1º Brad Keselowski (Ford), en 27s881; 2º Martin Truex Jr. (Toyota) a 32 milésimas; 3º Ryan Blaney (Ford) a 39; 4º Matt Kenseth (Toyota) a 42; 5º Kyle Larson (Chevrolet) a 75; 6º Joey Logano (Ford) a 78; 7º Kasey Kahne (Chevrolet) a 79; 8º Erik Jones (Toyota) a 190; 9º Kyle Busch (Toyota) a 191 y 10º Jamie McMurray (Chevrolet) a 191.



WILL POWER EN INDYCAR

En el inicio de la temporada 2017 de la categoría IndyCar, el australiano Will Power fue el más veloz en el callejero de St. Petersburg.

Clasificación oficial: 1º Will Power, en 1m01s064; 2º Scott Dizon a 157 milésimas; 3º James Hinchcliffe a 239; 4º Josef Newgarden a 658; 5º Takuma Sato a 921 y 6º Tony Kanaan a 1s108.