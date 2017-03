Se agrava conflicto docente bonaerense Nacionales 12/03/2017 Redacción Fracasó una reunión convocada por el gobierno bonaerense.

BUENOS AIRES, 12 (NA). - Los dirigentes del Frente de Unidad Gremial docente bonaerense no concurrieron al encuentro convocado ayer por el Gobierno de María Eugenia Vidal para destrabar el conflicto salarial, al tiempo que ratificaron las medidas de fuerza para la semana próxima.

"A todo nuestro gobierno le duele tanto como a los chicos y sus padres que no haya clases y le digo a los maestros que no se dejen tomar de rehenes de decisiones gremiales que los perjudican y les pido que vayan a trabajar y que seguiremos luchando por darles un salario digno", advirtió el jefe de la cartera educativa bonaerense, Alejandro Finocchiaro.

El funcionario advirtió: "en la Provincia buscamos dinero, no tenemos gastos superfluos y destaco que más de la mitad de los docentes decidió esta semana dar clases, eligió enseñar, apostar al futuro".

A su vez, el ministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas, reclamó que los gremios den "libertad de acción" a sus afiliados para que haya clases mientras continúan las negociaciones. "Estamos trabajando con responsabilidad y transparencia", subrayó el funcionario, quien se quejó de que "algunos gremialistas se están enamorando del conflicto". Expresó además que "la provincia está fundida" y que de cada 10 pesos que se destinan, tres son para educación".

Por su parte, el secretario general del gremio docente bonaerense Suteba, Roberto Baradel, afirmó que la semana próxima en la provincia de Buenos Aires, los educadores "continuamos con las medidas de fuerza" a pesar de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Educación bonaerense.

La justicia bonaerense señaló este viernes que la conciliación obligatoria no era pertinente y un juez así lo notificó al sector oficial, pero la Cámara de Apelaciones la ratificó como vigente. Baradel señaló al respecto que "vamos a hacer una presentación correspondiente y continuamos con las medidas".

Al ratificar que los gremios no concurrirían a la "reunión técnica" convocada para hoy, Baradel dijo que quieren "discutir seriamente con el gobierno". "Nosotros reclamamos el 35% y ellos plantean el 18 con el punto de negociación en el 19 (por ciento)" al tiempo que coincidió en que los alumnos deben volver a los colegios y que para los docentes "no es grato estar permanentemente en tensión, en confrontación".