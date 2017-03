Nuevos cruces entre el Gobierno y los gremios Nacionales 12/03/2017 Redacción Peña dijo que "el cambio no tiene vuelta atrás" aunque haya "paros y piquetes" y Barrionuevo le salió a responder.

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El jefe de Gabinete, Marcos Peña, advirtió ayer que el sindicalismo le puede "hacer paros y piquetes" al Gobierno pero que "la decisión de cambio no tiene vuelta atrás", ante lo cual el líder gastronómico, Luis Barrionuevo, lo acusó de ser "como los chicos", que "no tiene noción del peligro".

El funcionario nacional y el sindicalista se pronunciaron de esa manera en medio del momento de tensión que atraviesa la relación entre el Gobierno y los gremios, tras la movilización de la CGT y la eventual convocatoria a un paro nacional, a lo que se suma el conflicto con los gremios docentes.

"Nos pueden hacer paro, piquete y distintas cosas, pero la decisión del cambio que nació del corazón de los argentinos no tiene vuelta atrás. Vamos para adelante, con diálogo, poniendo los problemas, pero sobre todos las soluciones por delante", sostuvo Peña. En diálogo con Radio Mitre, el ministro coordinador pidió "entender sin ingenuidad que acá hay muchos actores de poder que están cuidando sus privilegios, que no va a querer el cambio, que le ha ido muy bien con un país como el que fue hasta ahora".

"Tenemos que discutir sobre la verdad. No podemos tirar cifras al voleo, porque sino son consignas políticos y eso empobrece el debate", señaló el referente del PRO, quien recordó que el diálogo con la CGT fue "muy productivo" durante los primeros 15 meses de gestión de Cambiemos.

Consultado sobre si el Gobierno le va a pedir a la central obrera que no haga el paro, Peña respondió: "No podemos plantear exigencias a la CGT. Ellos son grandes, son dirigentes que tienen clara su responsabilidad".

Por su parte, Barrionuevo apuntó contra el jefe de Gabinete al opinar que "es como los chicos, no tiene noción del peligro" y, consultado sobre cuál era "el peligro", el sindicalista respondió: "Es lo que se está viendo en la calle". "Estos chicos no entienden nada, van a la Casa de Gobierno, a los ministerios en los que están y a las 7 de la tarde se van al gimnasio, el viernes se toman el raje para Punta del Este, para los countries", bramó el líder gastronómico.

En declaraciones a radio Mitre, el sindicalista contó que antes de la movilización de la CGT el presidente Mauricio Macri lo llamó "enojado" y que tuvieron una "conversación muy dura", tras lo cual calificó al mandatario como "un chico caprichoso".

"Tuve una conversación con Macri el viernes antes de la movilización. Me llamó como para reprenderme, enojado, porque es un chico caprichoso. Alguien fue a alcahuetearle de la CGT de que yo, el (dirigente de la UOM Francisco) ´Barba´ Gutiérrez y (el secretario general de la central obrera Carlos) Acuña éramos los más duros. Yo planteé que había que hacer un paro y no la marcha", sostuvo el exlíder de la CGT Azul y Blanca.

Además, el referente sindical evaluó que el jefe de Estado "seguramente sabía" que la AFIP iba a realizar allanamientos en la sede de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) por la presunta generación de facturas apócrifas. "Me sorprendió, porque a esa altura creo que estaba sabiendo de que iban a venir los muchachos al sindicato a allanar, porque cuando terminó me dijo ´Bueno, cuidate´", indicó el dirigente sindical, al precisar el contenido de la comunicación con el mandatario.