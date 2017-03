Jaguares venció a Lions

En Vélez, los Jaguares consiguieron un valioso triunfo ante los Lions, subcampeones del Super Rugby. Le ganaron 36 a 24 y alcanzaron su segunda victoria en el torneo. En la fecha pasada, habían caído ante Stormers En su debut, le ganaron a los Kings. La franquicia argentina alcanzó la punta de su Conferencia, que comparte con su ocasional adversario y con Sharks.

Cuatro tries, anotados por Joaquín Tuculet, Ramiro Moyano, Jerónimo De la Fuente y Nicolás Sánchez le dieron la victoria al conjunto orientado por Raúl Pérez ante el subcampeón de la temporada anterior y que habían ganado todos sus encuentros en esta temporada.

El equipo de camiseta negra y naranja volverá a presentarse en cancha de Vélez el sábado próximo enfrentando a Cheetahs, otro elenco sudafricano, que ocupa el segundo lugar en su Conferencia.

Jaguares: Joaquín Tuculet; Ramiro Moyano, Matías Orlando, Jerónimo De la Fuente y Santiago Cordero; Nicolás Sánchez y Gonzalo Bertranou; Leonardo Senatore, Tomás Lezana y Pablo Matera; Matías Alemanno y Guido Petti; Felipe Arregui, Agustín Creevy (capitán) y Santiago García Botta. Entrenador: Raúl Pérez.

Ingresaron: Julián Montoya, Lucas Noguera Paz, Cristian Bartoloni, Marcos Kremer, Javier Ortega Desio, Felipe Ezcurra, Juan Martín Hernández y Matías Moroni.

Lions: Jaco van der Walt; Courtnall Skosan, Jacques Nel, Harold Vorster y Anthony Volmink; Shaun Reynolds y Ross Cronjé; Warren Whiteley (capitán), Clyle Brink y Albertus Smith; Marvin Orie y Andries Ferreira; Johannes Jonker, Robbie Coetzee y Dylan Smith. Entrenador: Johan Ackermann.

Ingresaron: Malcolm Marx, Jacques van Rooyen, Ruan Dreyer, Lourens Erasmus, Jaco Kriel, Faf de Klerk, Andries Coetzee y Sylvian Mahuza.

Tantos: en el primer tiempo, 4m try de Tuculet (J); 7m penal de Sánchez (J); 12m try de Whiteley convertido por Reynolds (L); 17m try de Moyano convertido por Sánchez (J); 25m y 32m penales de Sánchez (J). Segundo tiempo: 4m penal de Sánchez (J); 7m try de van Rooyen (L); 13m try de De la Fuente (J); 18m try de Sánchez convertido por él mismo (J); 34m try de Marx (L); 39m try de Whiteley convertido por van der Walt (L). Amonestados: en el primer tiempo, 20m Ferreira (L). Segundo tiempo, 15m Coetzee (L); 31m Lezana (J). Arbitro: Nick Briant (Nueva Zelanda).