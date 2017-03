Modifican régimen de portabilidad numérica para la telefonía celular

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El Gobierno modificó el régimen de portabilidad numérica de los celulares y estableció que los cambios podrán hacerse a través de internet y no deberán demorar "más de un día hábil", a la vez que anticipó que buscará implementar el sistema también para los teléfonos fijos. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Comunicaciones señaló que "el formulario de solicitud de portabilidad numérica deberá estar disponible en centros de atención al usuario y en los sitios web de los prestadores del servicio móvil", así como que "el proceso no podrá ser mayor a un día hábil desde la solicitud".

En la Resolución 170-E/2017 quedó establecido que "el usuario podrá portar su número cuantas veces quiera según sus necesidades y conveniencia", ante lo cual "no se podrán establecer plazos mínimos de permanencia con el prestador mayores a treinta días"."Ahora, el trámite para cambiar de compañía conservando el número va a ser más ágil y eficiente, dejando atrás demoras y plazos mínimos de permanencia.

Además de ser un derecho del cliente, la portabilidad se traduce en una mejor oferta y calidad de servicio en el mercado de la telefonía móvil, contribuye al desarrollo de la competencia de los prestadores, fomenta la inversión y permite la utilización eficiente de la numeración", celebró el secretario de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones, Héctor Huici.

Asimismo, la cartera conducida por Oscar Aguad encomendó a Huici que, con la asistencia técnica del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), "elabore un proyecto para adoptar la portabilidad numérica para el servicio de telefonía fija".