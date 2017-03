Buscan acuerdo macro en el sector automotriz

BUENOS AIRES, 12. - El gobierno nacional trabaja en un acuerdo con el sector automotriz, junto a empresas, sindicatos y provincias para potenciar las inversiones, generar más empleo y bajar el ausentismo, según reveló ayer el secretario de Industria de la Nación, Martín Etchegoyen. "Venimos trabajando con el sector en medidas como la ley de autopartes; la eliminación de aranceles a las exportaciones industriales; la renovación de bonos de bienes de capital y en la busca de nuevos mercados en el exterior, como Colombia para atenuar el impacto por la caída de demanda de Brasil. El acuerdo automotriz es la continuidad de este diálogo permanente que tenemos con todos los sectores desde que comenzó nuestra gestión", dijo el funcionario.

El secretario de Industria afirmó que es necesario interactuar con todos los sectores para mejorar el trabajo y reseñó que "desde el 2011 que la Argentina no genera empleo privado, hay una inercia al no cambio y hay que hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes". "Tenemos que trabajar con todos los sectores para mejorar el empleo", agregó Etchegoyen.

La industria automotriz se vio afectada en los últimos años por el estancamiento y la caída de la economía argentina, a lo que se sumó la recesión de Brasil, el principal destino de las exportaciones de las fábricas que operan en el país. En este marco, General Motors anunció la suspensión de 350 operarios de la planta que posee a las afueras de Rosario en tanto que Volkswagen también apeló a esta herramienta para evitar despidos ante la merma en la producción.

Sobre el acuerdo automotriz, explicó que el Gobierno trabaja junto a empresarios, sindicatos y gobiernos provinciales.

"Una de las problemáticas del sector automotriz son los altos niveles de ausentismo, eso afecta la competitividad y es uno de los puntos que queremos trabajar", afirmó Etchegoyen a Radio Cultura.

Aseguró que los convenios colectivos de trabajo no son el foco del acuerdo: "El mercado brasileño pasó de 3,5 millones de autos a 2 millones y eso afectó al sector automotriz, pero el mercado interno compensó la caída de la producción. Fiat, Toyota y Nissan están haciendo inversiones fuertes", agregó.

"El Estado también tiene que hacer su parte, mejorar la logística, bajar impuestos y reducir los costos laborales no salariales para potenciar las inversiones y el empleo. Y en eso estamos trabajando en nuestro Plan Productivo Nacional", afirmó Etchegoyen.

El funcionario nacional destacó también que ayer estuvo en Santa Fe visitando pymes de los sectores de muebles y piezas para la producción de maquinaria agrícola que están invirtiendo en tecnología y generando empleo con exportaciones a distintos mercados. "Tenemos que integrarnos al mundo de una manera distinta a la que lo hicimos hasta ahora, siempre cuidando el impacto social", concluyó.