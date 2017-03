River, con bajas, recibe a Unión y Racing a Lanús Deportes 12/03/2017 Redacción Leer mas ...

River recibirá este domingo a Unión de Santa Fe en la continuidad de la decimoquinta fecha del Torneo de Primera División, en el cual no contará con Leonardo Ponzio, Ariel Rojas y Lucas Alario. El encuentro comenzará a las 19:10 y será controlado por Germán Delfino. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo está lejos del puntero Boca y tuvo una pretemporada cambiante, porque si bien registró un triunfo 2-0 en el Superclásico ante Boca en Mar del Plata, cayó por goleada 3-0 ante Lanús en la Supercopa Argentina. Para este duelo Gallardo reservó a varias de sus figuras, pensando que en la semana deberá viajar a Colombia para debutar en la Copa Libertadores ante Deportivo Independiente Medellín de Bogotá. En tanto, el "Tatengue" que dirige Juan Pablo Pumpido llega con dos bajas a este duelo, dado que no estarán Diego Villar, por una lesión en el gemelo derecho, y Nelson Acevedo, con una molestia en la pierna derecha.



EN AVELLANEDA

En tanto, Racing y Lanús, dos equipos que pelean por acortar distancias con la cima y también disputan copas, medirán fuerzas cuando se enfrenten hoy en Avellaneda. El partido se disputará desde las 17 en el estadio Presidente Perón, con público de ambos equipos, el arbitraje de Fernando Rapallini. El elenco de Avellaneda, que tiene 21 puntos y está a 13 del líder Boca, disputa en paralelo la Copa Sudamericana, pero su próximo compromiso por ese certamen recién será en junio, por lo su cabeza por ahora seguirá puesta en recuperar terreno en el frente local. Si bien el "Granate" está a 8 puntos de la cima, el técnico Jorge Almirón decidió darle descanso a varios titulares, ya que viene de jugar el jueves por Copa Libertadores -perdió como local 1-0 ante Nacional de Uruguay- y entre semana deberá visitar a Chapecoense en Brasil por el mismo certamen.



DUELO DE NECESITADOS

Por su parte, Temperley recibirá a Tigre, en el cual intentará quedarse con una victoria que le permita tomar un poco de aire en cuanto a la zona del descenso. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Alfredo Beranger a partir de las 17.00 y contará con el arbitraje del rafaelino Silvio Trucco. El conjunto "Celeste" está muy comprometido con el promedio, por lo cual tiene la imperiosa necesidad de ganar ya que actualmente está en zona de descenso.



EN LA PLATA

Gimnasia y Esgrima La Plata, dirigido por el rafaelino Gustavo Alfaro, recibirá a Quilmes, en el cual ambos equipos buscarán ganar en el reinicio del campeonato argentino. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Juan Carmelo Zerillo a partir de las 17 y contará con el arbitraje de Fernando Espinoza.



EN ROSARIO

Rosario Central será local este domingo de Godoy Cruz Antonio Tomba, en lo que significa la reanudación del certamen después de un largo parate por la temporada estival y por un conflicto gremial. El encuentro se disputará en el "Gigante de Arroyito" a partir de las 19.10 y será arbitrado por Diego Abal. El elenco "canalla" tiene 15 unidades en la tabla de posiciones y su plantel sufrió varias modificaciones ya que no pertenecen más al mismo varios futbolistas, entre ellos Walter Montoya, quien se fue al Sevilla de España. También emigraron Sebastián Sosa al Morelia de México, Giovani Lo Celso al París Saint Germain de Francia, Jonás Aguirre al Necaxa de México, Marco Torsiglieri a Racing Club y Ezequiel Rodríguez al Rubio Ñú de Paraguay. En tanto, el club contrató a Paolo Montero en la dirección técnica y logró repatriar a Federico Carrizo desde Boca Juniors mientras que consiguió el fichaje de José Leguizamón, procedente de Olimpia de Paraguay. El conjunto mendocino viene de empatar 1 a 1 entre semana con Atlético Mineiro por la Copa Libertadores de América y pese a ello afrontará este partido con titulares debido a que tiene 17 unidades en la tabla, viene de tres derrotas consecutivas y necesita sumar de a tres. El "Tomba" se desprendió del ecuatoriano Jaime Ayoví, quien recaló en la segunda división de China.



EN TUCUMAN

Por último, Atlético Tucumán y Sarmiento de Junín se medirán esta noche, en el cierre de la jornada dominguera, en el estadio del equipo del norte argentino. El partido se jugará a las 21.20 en el estadio Monumental José Fierro y será controlado por el árbitro Ariel Penel. El conjunto tucumano viene de empatar como local frente al Palmeiras de Brasil por el Grupo 5 de la Copa Libertadores de América y como el próximo jueves se medirá ante Peñarol el técnico Pablo Lavallén guardaría a algunos titulares. Por su lado, el técnico Fernando Quiroz tiene todo definido para jugar en Tucumán donde Sarmiento buscará un triunfo que le permita tomar un poco de aire debido a que se encuentra en zona de descenso.