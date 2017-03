El Presidente es "un caprichoso"

El titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos, Luis Barrionuevo, contó hoy que el presidente Mauricio Macri lo llamó telefónicamente antes de la marcha que esta semana realizó la CGT al Ministerio de Producción.



QUE ESCUCHE, PORQUE...



Estaba "enojado, porque es un chico caprichoso", lanzó el dirigente sindical, a la vez que advirtió al Gobierno nacional que "tiene que escucharnos", porque "puede haber lío".



PRESIDENTE "ENOJADO"



De acuerdo a Diario Registrado, Luis Barrionuevo contó que antes de la movilización de la CGT el presidente Mauricio Macri lo llamó "enojado" para quejarse por impulsar en la central obrera un paro general y tuvieron una "conversación muy dura", al tiempo que afirmó que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, es "como los chicos, no tiene noción del peligro".



UN PARO, NO LA MARCHA



"Tuve una conversación con Macri el viernes antes de la movilización. Me llamó como para reprenderme, enojado, porque es un chico caprichoso. Alguien fue a alcahuetearle de la CGT de que yo, el 'Barba' Gutiérrez (Francisco, dirigente de la UOM), y Acuña (Carlos, uno de los tres secretario general de la CGT) éramos los más duros. Yo planteé que había que hacer un paro y no la marcha", sostuvo el exlíder de la CGT Azul y Blanca.



UNA RECOMENDACION



Barrionuevo dijo, además, que el mandatario le dijo "cuidate", y sugirió: "seguramente sabía que iban a allanar", ya que, un día después de la masiva movilización y en víspera de un anuncio de paro nacional, la sede central del gremio de gastronómicos fue revisada por miembros de la AFIP, por un presunto uso de facturas truchas.