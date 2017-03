Video porno de su mujer en "celu" del vecino

Un hombre fue detenido por unas horas en Santiago del Estero, por amenazar a un vecino al que le encontró en el celular un video sexual con su esposa.



Todo se inició cuando la mujer recibió, como casi todas las mañanas, en su casa de la ciudad Ojo de Agua un mensaje de whatsapp del vecino, que encendió el alerta de su esposo.



SIN PALABRAS...



El hombre le arrebató el aparato y descubrió un mensaje excesivamente amistoso, de parte de su vecino. Dispuesto a cortar todo por lo sano, el hombre tomó una escopeta; caminó unos 70 metros, golpeó la puerta de la casa del vecino y lo enfrentó.



"Escúcheme, no sé qué pasa, pero pare de mandar mensajes de whatsapp a mi mujer", le dijo. Así las cosas, el dueño de casa no supo que contestar y el hombre celoso le arrebató el celular mientras lo tenía encañonado.



Entonces, lo que descubrió lo dejó sin palabras. En un video vio a su mujer practicando sexo oral al vecino.



DENUNCIA Y PRUEBAS



Tras un incidente mayúsculo, con gritos, golpes y amenazas, el esposo engañado recuperó la calma y acudió a la Policía. Llegó hasta la Comisaría con la escopeta y los dos celulares: el de su mujer y del vecino.



"TIENE RAZON, PERO MARCHE PRESO..."



Sin embargo, de acuerdo a lo informado por Cadena 3 el esposo engañado terminó tras las rejas por el delito de amenazas.



Y no todo quedó alli, dado que poco después quedó libre en tanto está en vigencia una orden de restricción de acercamiento a su vecino, debiendo guardar serias reglas de conducta.