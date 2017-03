Una herramienta fundamental para la seguridad de la ciudad

Por Gonzalo Rodríguez (Redacción LA OPINION) Invitados por los responsables de la Guardia Urbana Rafaela, ayer recorrimos las instalaciones del Centro de Monitoreo, que funciona en el mismo edificio y actúa como una herramienta de apoyo fundamental para la seguridad de nuestra ciudad.

Fuimos recibidos por César Oviedo, el máximo responsable de la GUR, quien mostró las instalaciones, presentó parte del personal en funciones al momento de la recorrida y explicó los alcances de la tarea.

Oviedo, entre sus primeras explicaciones, hizo hincapié en la primera misión que tiene el trabajo de la fuerza: la prevención. No solamente actúan ante un delito, alertando y llamando a la policía, sino en todo lo que hace a la circulación vehicular, la circulación peatonal. Bajo estos preceptos la GUR se ha ganado la confianza de los rafaelinos y en muchas ocasiones los vecinos, ante cualquier inconveniente, recurren a sus líneas de comunicación antes que a la policía.

“El monitoreo ha ayudado a agilizar mucho más las funciones. Muchas veces son los primeros que observan la situación, avisan al personal y eso hace a la respuesta pronta que buscamos desde el día de la creación de la GUR” explicó el responsable del área.

Y profundizó: “Si hay un detalle que nos marca el camino del trabajo es dar una respuesta a la gente en tiempo y forma. Queremos mantenerlo y mejorarlo en lo posible.”



MINUCIOSIDAD Y RESPONSABILIDAD



El Centro de Monitoreo, que también se erige en el predio de Bv. Lehmann, desarrolla sus actividades sin interrupción. Los equipos son operados por 3 personas por turno, las 24 horas, que se desempeñan en 4 turnos de trabajo de 6 horas. Ellos controlan y vigilan el funcionamiento de 65 cámaras.

Operadores que se mantienen atentos y que, a partir de sus intuitivos ojos, permiten reconocer y/o anticipar situaciones conflictivas en 35 puntos de Rafaela. Nos explicaban durante la charla que los responsables del centro son profesionales que realizaron trabajos de calle dentro de la GUR, experiencia vital para atender un potencial problema.

De las 65 cámaras, 21 son “domos”, es decir unidades que permiten ser direccionadas completamente por un operador, hacer zoom, paneos de 360 grados, y el resto son cámaras fijas. En muchos casos trabajan en combinación, el domo permite que el operador rastree cualquier situación anormal mientras que las cámaras fijas proporcionan un apoyo fundamental en la inspección.

El jefe de turno que operó en el momento de nuestra visita, Walter Lifschitz, explicó que para el control los operadores se dividen en sectores, a partir de los 4 bulevares, y cada uno tiene más o menos la misma cantidad de cámaras.

Walter nos contó que “tenemos gran parte cubierta con cámaras y ellos van avisando cada cosa que ven. Accidentes, las salidas de los colegios, ingreso de trabajadores, situaciones como las de hoy (por ayer) de alumnos de 5° año presentando buzos. Trabajamos en conjunto con personal de la GUR y además damos aviso al 911 en caso que sea necesario”.

Este material se archiva por 30 días, período luego del cual se elimina automáticamente, a excepción de los registros que el personal quita y guarda específicamente. En el caso de accidentes o delitos las imágenes son extraídas para ser utilizadas en caso de ser necesario. En algunos casos la justicia solicita algún material específico que pasa a ser prueba fundamental para distintos procedimientos.

La comunicación con las cámaras se realiza a través de fibra óptica que se utiliza sólo para el uso del centro de monitoreo. No hay ninguna otra transmisión y la fibra cubre la totalidad de la superficie de la ciudad.



PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD



En la vorágine ciudadana muchas cosas se escuchan, muchos mitos toman forma. Es habitual escuchar, o que decir, que “las cámaras no funcionan” o “no sirven para nada” cuando nos referimos al sistema de control que sirve de apoyo, en primer lugar, a la labor de la GUR.

Luego de la visita y de haber tenido la posibilidad de preguntar por todos los detalles hemos comprobado que el Centro de Monitoreo es una realidad y que de su funcionamiento se pueden desprender un sinnúmero de utilidades. Sobre todo en tiempos de inseguridad.

Esta tecnología, sumada a la capacidad de un equipo de trabajo que al ir sumando experiencia va puliendo la intuición y la pericia, debería considerarse como un aporte esencial para que Rafaela recupere la tranquilidad de otros tiempos. En ese sentido, constituye también una oportunidad para las autoridades, de cualquier color y procedencia, para ponerse de acuerdo, combinar esfuerzos y conseguir una mejora sustancial en la prevención y el combate del delito.