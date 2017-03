Interés internacional por SanCor

Cada jornada se agrega un capítulo en la crónica complicada de SanCor Cooperativas Unidas Limitada, que cerró momentáneamente algunas plantas en las provincias de Santa Fe y Córdoba por la difícil situación financiera y económica que atraviesa. Ayer se conoció que un importante grupo internacional lácteo mostró interés en comprar la compañía cuya sede central está en Sunchales.

Concretamente, Lactalis, de origen francés, dueña de las marcas Parmalat, Président, Galbani, Lactel, La Laitiere, Bridel y Celia, entre otras, con 75.000 empleados en 220 fábricas radicadas en 43 países, hizo contacto semanas atrás vía emisarios que operan para ella, según consignó el diario La Nación.

En ese momento los directivos de SanCor no dieron una respuesta. Pero quedó abierto un canal de diálogo que, trascendió, otra vez se reactivó como una de las alternativas de la firma para afrontar su crisis actual.

Recordemos que el año pasado la cooperativa le pasó al grupo local Vicentín el 90% del negocio de yogures, flanes y postres a cambio de US$ 100 millones. Si bien por ser cooperativa la empresa no se puede vender, la alternativa sería crear una sociedad anónima.

En 2006 el grupo Adecoagro, con George Soros como uno de los accionistas, intentó quedarse con el 62,5% de la empresa a cambio de US$ 120 millones. Néstor Kirchner bloqueó la operación y mandó a SanCor a tomar un crédito de Venezuela por US$ 80 millones, que se fue cancelando con leche en polvo.



GUIÑOS DEL GOBIERNO



A diferencia de lo que ocurrió a comienzos de semana, los funcionarios nacionales comenzaron a pronunciarse públicamente más cerca de volver a asistir a SanCor que de aquel “ya los ayudamos demasiado”. Según el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, el gobierno entiende que gran parte del problema obedece a la deuda que tiene Venezuela con la cooperativa, que sería de $ 1000 millones.

Por eso el jueves Buryaile junto al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y funcionarios del Ministerio de la Producción, recibió a los directivos de SanCor y del gremio Atilra. Allí quedó expuesta la voluntad de ayudar a SanCor si presenta un plan de saneamiento definitivo, según trascendió. En rigor, el Gobierno ya le refinanció $ 250 millones y le dio el año pasado otro crédito por $ 250 millones.

Por otra parte, sigue la preocupación por la situación de los empleados de las plantas que paralizaron las actividades por 30 días. En este sentido el Ministerio de Trabajo santafesino decidió convocar al diálogo a las partes con la idea de encontrar en conjunto una salida para empleados y empresa.

"La idea es hacer una reunión que estamos tratando de materializar. Queremos convocar a las partes y ver cuál es la situación", contó el ministro de Trabajo, Julio Genesini. En principio, el encuentro está pensado para el lunes, a las 11:00, en la sede local de la cartera laboral, aunque esto aún no fue confirmado.