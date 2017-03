En el corazón de la ciudad el basquet fluye con más fuerza Deportes 11/03/2017 Redacción Independiente inauguró el nuevo gimnasio "Norberto 'Negrito' Mahieu"

Ver galería 1 / 2 - FOTO J. BARRERA REGALO Y HOMENAJE./ Familiares de Norberto Mahieu entregaron a la dirigencia la camiseta N° 15. FELICES./ Deportistas del CAI en el nuevo espacio.

(Darío Gutiérrez, Redacción LA OPINION). - Una noche de emociones, de sentimientos que afloraron con el orgullo de saber que se puede. Independiente agrandó su casa para seguir recibiendo deportistas, como desde hace cien años.

El nuevo gimnasio "Norberto 'Negrito' Mahieu" ya es una realidad. Son 800 metros cuadrados puestos al servicio de la formación humana, por sobre todas las cosas, y deportiva de cuatrocientos deportistas, y para que 500 chicos de escuelas primarias puedan tener sus clases de Educación Física.

El acto de inauguración fue en la calle. En un costado de la vereda, como en cualquier tardecita de verano, observaron vecinos, socios vitalicios y ex deportistas de muchos años. Sobre la calzada se fueron ubicando los actuales entrenadores y chicos de las distintas disciplinas.

Pasadas las 20:30 comenzaron las palabras alusivas. "Entre las muchas enseñanzas que nos dejó Norberto Mahieu estaba su constante reclamo que primero está el deber y después el placer", manifestó el presidente Daniel Vitaloni.

Luego fue mencionando los respectivos agradecimientos para la concreción de la anhelada obra: "al Gobierno provincial, especialmente el Dr. Bonfatti, fue también muy importante el aporte de la Municipalidad y no hablo solamente del dinero, sino del acompañamiento de todos sus funcionarios; en tercer lugar al pueblo de Rafaela que se sumó al proyecto sin importarle el color de la camiseta, y el último agradecimiento para nuestra gente, del club Independiente, que con muchos esfuerzos de muchos años de muchas personas lo logró, pero nadie tanto como el padre de la criatura, nuestro Ingeniero Ricardo Guadagno".

El Diputado Provincial Omar Martínez mencionó que "hoy es un momento importantísimo. Los que nacimos en los clubes desde chicos, que tuvimos la posibilidad de caminar las instituciones deportivas, sabemos los esfuerzos que hacen en cuanto a inclusión, transmisión de valores, respeto, solidaridad y un sinnúmero de cosas". En tanto, Ezequiel Costamagna, Subsecretario de Gestión de Proyectos de la Gobernación, apuntó que "es un orgullo desde el gobierno provincial apoyar una institución que tiene estas características".

Finalmente, el intendente Luis Castellano destacó que "El portal de Independiente es patrimonio histórico de la ciudad, club que forja gran parte de lo que es la identidad rafaelina. La verdad que no dejo de sorprenderme del empuje de la gente que trabaja ad honorem en Rafaela, parece increíble que en la coyuntura que estamos un grupo de dirigentes se haga cargo de un club con una deuda importante, y no solo pudo sanearla, sino además tomar el desafío de construir un nuevo gimnasio. Ese valor intangible que es nuestra dirigencia también es patrimonio histórico, vale tanto o más que el portal o las rejas de 1917".



EMOTIVO

Previo al corte de cintas que permitió el ingreso a las flamantes instalaciones, familiares de Norberto Mahieu entregaron como obsequio al Club la camiseta que utilizara el ex deportista y dirigente.

Luego, se descubrió la placa que lleva el nombre del gimnasio y los presentes pudieron recorrer las instalaciones que permitirán un nuevo impulso para la entidad de calle Chacabuco.