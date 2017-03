Muñoz: "a este ritmo, nadie va a poder pagar los servicios"

En la jornada de ayer, a partir de las 19, organizada por la Asamblea Popular de Rafaela, en las instalaciones del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), se concretó la disertación sobre el impacto de la suba de las tarifas en el poder adquisitivo de los trabajadores a cargo de Alberto Muñoz, quien fuera presidente del Ente Regulador de Servicios Sanitarios, titular de la Oficina de Defensa del Consumidor en Rosario y actualmente, lidera la Unión de Usuarios y Consumidores.

En diálogo con"Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), el rosarino dio los principales lineamientos de la disertación: "pondremos de manifiesto la incidencia de los incrementos de los servicios sobre el salario de las personas, comercios, PyME... Las subas sucesivas vienen agraviando seriamente los ingresos de diferentes sectores. Además de hacer más difícil la vida de los pequeños negocios y hacer que las pequeñas y medianas empresas que para poder hacer frente a estos mayores costos, terminen expulsando empleados".

Para sustentar esto, dio algunos ejemplos: "el aumento del gas ha sido desde noviembre de 2015 y mayo de este año será del 2.000%. Estábamos en una presencia de una tarifa muy baja, pero que se va a incrementar por 20", dijo y agregó que estaba pautada para ayer una audiencia pública para discutir un nuevo incremento. "Esto tendrá un resultado catastrófico para algunas Pymes que tienen al gas como su principal insumo", sentenció.

En cuanto a la energía eléctrica , dijo que "habíamos estimado una suba del 200%, en el mismo período. Y eso que es una de las tarifas (la de la Empresa Provincial de la Energía es una de las más altas del país). Pero nos quedamos cortos. Terminan de anunciar nuevas repercusiones y ahora dicen que lo que hace algunos meses implicaban $ 40 mensuales, ahora pasan a ser $ 100, que son $ 200 bimestrales, y esto representa casi un 40% de la factura. Son aumentos terriblemente significativos", describió.

También hizo alusión a la tarifa de ASSA: "el año pasado subió un 48% y anunciaron un 41% más, con el agravante de que la Provincia dijo que podrían haber más en la segunda mitad del año. Seguramente tendremos un anuncio post-electoral, porque no conviene decirlo todo ahora. Tampoco aquí estamos en presencia de un caso como el del gas: ha venido aumentando en los últimos 8 años, en porcentajes en algunas ocasiones absolutamente exagerado. No tenían la tarifa atrasada: en algunos segmentos, duplica y hasta triplica el índice de precios al consumidor del Congreso, no del INDEC".

"Recordemos - dijo Muñoz - que la paritaria del año pasado terminó entre un 30% y un 33%. La pregunta es cómo hace un trabajador para poder recuperarse de semejantes aumentos tarifarios. Cada vez que aumenta la luz, el gas, el agua, tiene incidencia en los productos de primera necesidad, más allá de que vienen subiendo por inercia propia". Y dio como ejemplo, la aspirineta que subió un 170%, el aceite un 160% y el papel higiénico, un 150%. "Con aumentos en la canasta básica de alimentos y en la canasta básica de servicios, es imposible que el salario del trabajador aguante. Estamos en presencia de una situación muy grave, muy difícil. Hay que frenar con esto, porque en este contexto, nadie va a poder pagar los servicios", sentenció.

"Hay una ley nacional de Defensa del Consumidor. Y hay diferentes asociaciones, que se han conformado como multisectoriales, que han crecido como hongos por esta situación. Hace del año pasado que presentamos recursos judiciales. Algunos de ellos, tuvieron efectos judiciales importantes. Recordemos que el Gobierno nacional quiso imponer los aumentos antes de fin del año pasado, pero no pudo por los fallos judiciales. Recién pudo aplicarlo desde noviembre pasado y eso implicó 20.000 millones de pesos quedaron en el bolsillo de las familias, de las empresas pequeñas", dijo y agregó: "en este momento tenemos una serie de recursos judiciales".

Adelantó que el miércoles de la semana que viene será un día importante: "todas las multisectoriales del país, plantearon un ruidazo en las ciudades de todo el país, para que comprendan que esta situación se está yendo de madre. Hay familias a las cuales les llegó $ 40.000 de luz. ¿Cómo hacen para pagarla? Y todavía no vimos la incidencia del incremento del gas en el invierno, cosa que no se notó el año pasado. Esto se gana en todos los terrenos: en la calle, en la Justicia y administrativamente. Debemos hacer notar a las autoridades que estos valores son impagables".