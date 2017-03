Lamberto presentó dos trabajos

El Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, encabezó en la ciudad de Santa Fe la presentación de dos trabajos de investigación vinculados a mujeres en situación de violencia producido por profesionales del Centro de Asistencia a la Víctima de la institución. La actividad se desarrolló en la sala multiespacios “La Mirage” y estuvieron presentes la Ministra de Innovación y Cultura, María de los Ángeles González, las Diputadas Marita Ayala e Inés Bertero, la Subsecretaria de Discapacidad, Gabriela Bruno, y 6 mujeres que contaron sus historias para el libro "Reescribiendo historias entre mujeres", que junto con “Ruta crítica – Trayectoria que siguen las mujeres en situación

de violencia” condensan las investigaciones realizadas.

Lamberto comenzó agradeciendo a los presentes y puntualmente a los profesionales que elaboraron las investigaciones. Reseñó que cuando asumió al frente de la institución le presentaron los borradores de los trabajos y consideró que “éstos merecen ser publicados”. “Estas dos publicaciones son el puntapié inicial de algo que hemos asumido los Defensores del Pueblo en la reciente Cumbre de Hábitat de la ONU, que se realizó en la ciudad de Quito, donde entre los objetivos se remarcó mucho el trabajo contra la violencia de género y el empoderamiento de las mujeres y los niños para que ocupen en las vidas de las sociedades el papel que se merecen y corresponde”. El Ombudsman santafesino que se comprometió a monitorear las políticas públicas para que el objetivo de erradicar la violencia de género “no quede en meras declamaciones”.

En este sentido, Lamberto explicó que la Defensoría del Pueblo está trabajando con la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR) para monitorear políticas públicas nacionales, provinciales y locales respecto de siete temas, uno de los cuales es la violencia de género. “Y creo que estos dos libros son un manera fenomenal de empezar. Primero porque es una investigación con sus actores, que no es lo mismo que el relato de un externo. Además, porque es un planteamiento acotado en un territorio acotado, no son abstracciones genéricas. En tercer lugar porque hay muy pocas publicaciones de estas características en el país y esto no es menor. Y creo que esta es superadora. Y en cuarto lugar porque permite a los propios actores involucrarse cada día más. Como vimos que sucedió en las ciudades del país con las grandes manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer”, expresó el Defensor.



SOBRE LOS LIBROS

“Estos libros son el resultado de dos investigaciones realizadas en el CAV que pertenece a la Defensoría del Pueblo, con insumos, con datos, con personas que trabajaron y aportaron a esa investigación vinculadas a nosotros por la práctica, la asistencia, los servicios que nosotros les hemos brindado. Es un logro muy importante, un esfuerzo muy importante, de poder conciliar el trabajo con la reflexión y la investigación. Y nos llena de orgullo y venimos a compartirlo con

la comunidad porque es a la que nos debemos y porque queremos que lo que nosotros atesoramos sea compartido”, explicó Laura Manzi, psicóloga del CAV y coordinadora de los dos trabajos de investigación, durante la presentación.

Por su parte, Octavio Bassó, otro psicólogo del CAV, puntualizó que “Ruta crítica” desglosa “la trayectoria que siguen las mujeres en situaciones de violencia. A través de la experiencia de las propias mujeres que han padecido situaciones de violencia y que en algún momento se han acercado a la Defensoría se ha elaborado un protocolo de actuación que busca reflejar la trayectoria que debe realizar una mujer una vez que decide romper el silencio y buscar ayuda en organismos del Estado y en la comunidad. La investigación refleja las voces de ellas, son sus experiencias. Nosotros sistematizamos esas experiencias para poder reflejarla y publicarlas y poder darle luz y visibilidad”, añadió.

Al respecto de “Reescribiendo historias entre mujeres”, el profesional indicó que éste “recopila el trabajo que en el CAV realizan desde 2009 dos profesionales, en donde un grupo de mujeres que han padecido situaciones de violencia van trabajando entre ellas, con la asistencia de estos dos profesionales, para empoderarse, salir de esa situación y estar cada día mejor”.



EN PRIMERA PERSONA

Silvia, una de las protagonista de las investigaciones, tomó la palabra durante la presentación y relató su experiencia: “Hace 10 años me acerqué a las chicas. Dejé de estar en el encierro. Todavía lo tengo a flor de piel. Dije: no le tengo más miedo al ogro, le voy a hacer frente. Salí, me escapé por una ventana. Hubo mucha gente que me ayudó. El padre de mis hijos, a quien todavía amo, no sé por qué, y a quien le deseo todo lo mejor, me rompió el corazón. Y dije: no callo más, no duermo más con un ogro”.