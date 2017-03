Pérez Esquivel, Cortiñas y padre Pepe en Malvinas

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Referentes de la Comisión Provincial por la Memoria realizarán a partir de hoy una histórica visita a las Islas Malvinas, con una agenda de actividades enmarcada en el reclamo de soberanía y la resolución pacífica del conflicto, aunque los kelpers reaccionaron ante el desembarco con una dura carta de advertencia.

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; la referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Nora Cortiñas; el padre Pepe Di Paola y el excombatiente Ernesto Alonso, entre otros integrantes del organismo, participarán de este hecho inédito.

No obstante, antes de su llegada al archipiélago el gobierno británico de las Malvinas les hizo una advertencia a los dirigentes sociales: a través de una carta abierta que publicó en el semanario Penguin News, se les recordó no "pasar por alto" o "subestimar" su derecho a la "autodeterminación".

"Como individuos, y como una organización que ha sido reconocida y celebrada por defender los derechos humanos, esperamos que durante su estadía ustedes no pasen por alto los derechos de los propios isleños de las Malvinas. Aprovechamos esta oportunidad para recordarles nuestro derecho fundamental a la autodeterminación consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, y los 35 años de intentos del Gobierno de Argentina de ignorar nuestros derechos como pueblo y socavar nuestro modo de vida", señaló la nota.

Y agregó: "Al reconocer los derechos universales de todas las personas, les damos la bienvenida a visitar nuestra casa, a ver por ustedes mismos nuestra comunidad y nuestro patrimonio nacido de nueve generaciones. Durante su visita aquí, el Gobierno de las Islas Malvinas quisiera invitarlos a realizar un análisis sobre nuestro país moderno, independiente, bien gobernado, sostenible y próspero, para que puedan ampliar su comprensión de nuestros ciudadanos y modo de vida".

En el marco de la campaña que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) viene impulsando junto al CECIM para la identificación de los 123 NN soldados argentinos enterrados en las Islas Malvinas y cuya identidad se desconoce, los referentes del organismo visitarán las islas entre este sábado y el 18 de marzo próximo.

Pero, además, la visita tiene la intención de denunciar "las violaciones a los derechos humanos que sufrieron los soldados argentinos por parte de sus altos mandos y que todavía no han encontrado eco en la justicia argentina", se informó oficialmente.

En este marco, los integrantes de la CPM recorrerán Monte Longdon, escenario de una de las batallas más terribles de la guerra, donde dejarán mensajes de paz y el reclamo de justicia para todos los soldados que pelearon en 1982.

Además, la CPM visitará el cementerio británico y mantendrá encuentros con representantes de la sociedad civil, a quienes intentará acerca una mirada de paz junto al pedido de reconocimiento por la soberanía.

Pérez Esquivel explicó que el objetivo de la visita es "abrir un espacio de diálogo en la relación y con los habitantes de las islas desde las diversas posiciones" e insistir sobre la necesidad de "desmilitarizar la zona y declararla zona de paz".

"Gran Bretaña está haciendo un saqueo muy grande de los mares de la región. No veo muy claro el trabajo de (la canciller Susana) Malcorra, le hemos pedido reuniones pero no lo hemos logrado hasta el momento", afirmó Pérez Esquivel en declaraciones radiales.

Cortiñas, quien estará en la comitiva y será la primera Madre de Plaza de Mayo en pisar suelo malvinense, expresó: "Estoy muy emocionada. Es algo extraño, que me estremece y que no imaginé nunca: pisar tierra argentina pero lejana todavía para que pueda ser verdaderamente nuestra".