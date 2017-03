Siguen sumando fútbol Deportes 11/03/2017 Redacción INFERIORES DE AFA

Las Divisiones Inferiores de Atlético de Rafaela se preparan para el torneo de Juveniles A que es organizado por AFA y que daría comienzo el próximo sábado 25 de marzo (ya no el 18 como se había programado en un primer momento). En los últimos días jugaron amistosos de pretemporada ante Colón y Unión de Santa Fe, y también lo hicieron ante Belgrano de Córdoba, las tres más chicas.

Este sábado las formativas de la ‘Crema’ se medirán ante sus pares de Rosario Central con las tres menores en Rafaela y las mayores de visitante.

A continuación, los resultados de cada uno de los encuentros disputados en esta instancia de preparación:



vs Colón de Santa Fe: 4ª: 1-3 (gol Mannasero); 5ª: 2-2 (goles Sosa y Heredia); 6ª: 1-2 (Herman); 7ª: 4-1 (goles Hang, Lencioni y Segovia e/c); 8ª: 1-1 (gol Godoy); 9ª: 1-2 (Albertengo).



vs Unión de Santa Fe: 4ª: 1-1 (gol Peralta); 5ª: 1-1 (gol Leguizamón); 6ª: 1-1(gol Esquivel); 7ª: 1-1 (gol Serecsin); 8ª: 0-2; 9ª: 2-1.



vs Belgrano de Córdoba: 7ª: 3-2 (goles Lencioni, Puebla y Hang); 8ª: 1-1 (gol Godoy); 9ª: 1-1 (Albertengo).