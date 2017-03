SUNCHALES (De nuestra Agencia). - A pocos meses de cumplir su tercer mandato -nueve meses- la concejal Cecilia Ghione renunció a su banca.En diálogo con LA OPINION puso de relieve que "no fue una decisión fácil porque este es un proyecto familiar, del que veníamos conversando hace un tiempo; los últimos acontecimiento terminaron de acelerar una decisión que no fue fácil porque el hecho de terminar antes un mandato no es una decisión que haya adoptado a la ligera".

"Fue evaluada, conversada con mi familia, pero dado el rol que voy a que tener que desempeñar no puedo esperar a terminar el mandato. Es un proyecto familiar relacionado con los seguros en la ciudad de Buenos Aires, la semana próxima ya estoy yendo para allá con un nuevo desafío, una ciudad a la que enfrentar, nuevas personas en el trabajo, poniéndome a tono con las nuevas tareas que tendré que desempeñar".

Puso énfasis al señalar, en su tarea desde la función pública como lo más sobresaliente que le tocó vivir señalando que "una de las cosas que más valoro fue conocer el trabajo de las instituciones, el compromiso que todas tienen cuando el Estado no puede dar respuesta y son las instituciones las que están allí para darlas.muchas de las personas trabajan ad honorem, y siento orgullo por pertenecer a una ciudad en la cual las instituciones son muy fuertes y con mucho compromiso social".