INVASION. Miles de fanáticos colmaban ayer las calles.

El legendario Carlos "Indio" Solari, junto su banda "Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado", se presentará hoy con su "misa ricotera" en Olavarría, una ciudad que tendrá un gusto a revancha tanto para el cantante como para sus seguidores justo cuando se cumplen casi dos décadas de los dos shows censurados por el jefe comunal de entonces, Helios Eseverri.

En Rafaela, no pocos jóvenes y no tanto exhibían las entradas en sus cuentas de Facebook mientras iniciaban ayer el viaje al corazón de la provincia de Buenos Aires para participar de ese mito que gira alrededor del ex líder de los Redondos o Los Redonditos de Ricota.

Más de 150 mil almas de todo el país colmarán el Predio Rural La Colmena y ayer, a solo 24 horas del show, había cada vez menos lugares vacantes para poder acampar. Solari llegó este jueves a Olavarría y una cantidad importante de fanáticos también coincidió con el arribo, pero la mayor cantidad de gente lo hará el mismo día del recital. Las puertas del lugar se abrirán al público entre las 15:00 y las 16:00, en un predio que tiene 600 metros de largo por 300 de ancho y está delimitado por la avenida Pringles, Avellaneda, Rivadavia y el Terraplén, donde se colocaron doce torres de sonido -cinco más que en el recital anterior, en Tandil-, con pantallas de LED y luces.

El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, informó que ya desde el jueves a la mañana 900 policías bonaerenses patrullan por fuera del predio. La Colmena será vigilada a través de cámaras de seguridad alrededor, en el interior y en los 10 accesos por donde ingresará la gente, a 500 metros del escenario.

Además, la productora contrató a 1.300 personas de seguridad privada, 100 trabajadores de la salud (médicos, paramédicos y enfermeros) divididos en 10 puestos sanitarios y 18 ambulancias, para no saturar las instalaciones del hospital municipal donde ya duplicaron el personal para el fin de semana.

Sin duda que más allá que será el primer recital del año del Indio Solari y frente a la preocupación de sus seguidores por su estado de salud, tras confesar que padece Mal de Parkinson, este show tendrá un sabor especial para el cantante, porque se da a casi 20 años de la censura de los dos recitales de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La célebre banda debía presentarse el 16 y 17 de agosto de 1997 en el club Estudiantes de Olavarría, pero a escasas horas del primer show, el intendente de ese municipio en aquel entonces, Helios Eseverri, decidió suspender a ambos por cuestiones de seguridad. "De los informes policiales y otras averiguaciones formuladas al efecto, también se desprende que ese movimiento multitudinario facilita la operación de pandillas vinculadas a la delincuencia que pondrían en riesgo la seguridad ciudadana con antecedentes ciertos de violencia y desorden que han afectado a las ciudades y ciudadanos donde se han realizado", indicaba el informe que se filtró años atrás.

Lo concreto es que El Indio tendrá como una especie de revancha en Olavarría este sábado y esas son "Buenas Noticias" porque su "aliento ya no espera" para reencontrarse con sus "amantes".