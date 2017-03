Lamberto marcó su preocupación

El Defensor del Pueblo de Santa Fe, Raúl Lamberto, volvió a expresar su preocupación por el incremento tarifario dispuesto por la Empresa Provincial de la Energía (EPE), a partir del aumento de la energía por parte de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).

Lamberto recordó que en diciembre había solicitado en una carta al Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) que antes de establecer cualquier nuevo aumento en el costo de la energía eléctrica mayorista “tuviera en cuenta la situación de todos los usuarios de la provincia de Santa Fe y sus ingresos”, y le requirió postergar y atenuar “una variación, de modo tal que los usuarios tengan acceso a una tarifa final razonable”.

“Los defensores de todo el país, a la hora de definir las subas, vienen sosteniendo que debería tenerse en cuenta que es un mismo usuario el que debe abonar el costo de la actualización de las tarifas de los distintos servicios públicos”, añadió.

El Ombudsman explicó que la provincia de Santa Fe no genera energía y la compra al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). “Tal como lo veníamos manifestando, a partir del mes de febrero, momento desde el cual rige totalmente el aumento tarifario en el orden provincial, se suma además el nuevo aumento en el orden nacional, que impacta directamente en los ciudadanos santafesinos”.

“Por eso habíamos solicitado una reunión entre la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Cammesa, o entre la Secretaría de Energía de la Provincia y el Ministerio de Energía Nacional, para ver esta situación que tiene Santa Fe, y que tiene Córdoba también, donde hay empresas distribuidoras, que son públicas, que tienen la necesidad de invertir, de capitalizar, de hacer inversiones en territorios muy extensos pero que hoy se encuentran con aumentos que no manejan, que vienen por decisiones políticas que se basan en reducir los subsidios pero que impactan en el santafesino y que también impactan en el ciudadano cordobés, entre otras distribuidoras”, señaló.

“La preocupación persiste porque si esto sigue a través del tiempo, cada día vamos a estar con aumentos de mayor impacto en el bolsillo del ciudadano, siendo una duplicidad de aumentos que no puede continuar. Urge una reunión para planificar la situación, sobre todo porque es posible que haya otro aumento para fin de año, lo cual evidentemente va complicando la situación del usuario santafesino”.

“La Defensoría siempre ha estado al lado del consumidor y del usuario -continuó Lamberto-, ha participado de las audiencias públicas, hemos hecho todas las gestiones, hemos tenido reuniones en los ministerios y si podemos colaborar para que haya diálogo y que este diálogo permita una solución a las distribuidoras (EPE), y por supuesto, a los ciudadanos, vamos a trabajar porque creemos que todo lo que redunde en beneficio del usuario y del consumidor debe encontrar a la Defensoría del Pueblo como un organismo que colabora, acerca las partes y busca soluciones”.