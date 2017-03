Gas: facturas de más de $ 250 subirán hasta 500% este año Locales 11/03/2017 Redacción Rechazo de los consumidores

Ampliar FOTO PRENSA DEFENSORIA DEL PUEBLO RECHAZO./ El Defensor del Pueblo, Raúl Lamberto, expuso en la audiencia pública realizada en la Ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno Nacional anunció ayer que pondrá "topes" de entre 300% y 500% a los aumentos del gas natural para usuarios que reciban facturas con montos superiores a 250 pesos mensuales.

Así lo señaló el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, quien también ratificó la propuesta oficial de aumentar desde el primero de abril un 10% en promedio el precio de gas en boca de pozo, el ítem más importante en las facturas.

Aranguren anticipó esos datos al abrir la audiencia pública en la que se terminará a definir el nuevo cuadro de precios del gas natural en el denominado Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) o boca de pozo.

Las palabras del funcionario llegaron luego de que el gobierno hizo trascender versiones de que se atenuarían y postergarían los ajustes del gasto público, el recorte de los subsidios y el aumento en las tarifas del gas, el transporte público y el agua.

Según el diario La Nación, ante la falta de índices favorables de la economía para exhibir durante la campaña, Macri demorará, también, la reducción del gasto público.

En este escenario, Aranguren ratificó que el Gobierno avanzará con la reducción de subsidios energéticos y aclaró que el objetivo es que en el mediano plazo los usuarios paguen el total del costo de producción del gas.

Aranguren afirmó que el objetivo de su gestión es continuar en el "sendero gradual y previsible de reducción de subsidios" y en paralelo obtener un suministro que sea sostenible en el tiempo y promover la producción local, con subsidios a la demanda y no a la oferta.



LAMBERTO: PIDIO "NO

APLICAR AUMENTOS"

El Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, participó de la audiencia pública, en defensa de los usuarios del servicio público de gas natural de la provincia de Santa Fe, y sobre quienes recaería un nuevo aumento de la tarifa por el traslado del mayor valor del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (Pist) para el período comprendido entre el 1° de abril de 2017 y el 1° de octubre del 2017. “Ratificamos los términos que planteó esta Defensoría del Pueblo en la audiencia pública de septiembre de 2016, cuando se afirmó que no se cumplían con los requisitos de gradualidad, proporcionalidad y razonabilidad exigidos por el Máximo Tribunal de Justicia”, señaló el Defensor.

El Ombudsman alertó sobre la política de aumento de tarifas y el impacto sobre los usuarios: “teniendo en cuenta que se mantiene una previsión del precio de MMbtu a U$S 6,80 al año 2019 cabe preguntarse ¿cuál será entonces el precio final que tendrá el servicio para los usuarios?, sin duda de alto impacto”, y enfatizó: "urge una auditoría externa que permita auditar precios y costos conformada por universidades, colegios de profesionales y defensorías".

Por otra parte, el Defensor recordó que “los usuarios de gas natural en la provincia de Santa Fe ya han sufrido subas con fuertes impactos de energía eléctrica, principalmente por los precios mayoristas, y de aguas y cloacas en el orden provincial".



RECHAZO DE GIUSTINIANI

El diputado Rubén Giustiniani aseguró que el incremento que impulsa el gobierno nacional en la tarifa del gas es un golpe más al bolsillo y advirtió sobre la dolarización del servicio de gas. El legislador del bloque “Igualdad y Participación” está participando en Rosario de la audiencia pública junto a la diputada del mismo bloque, Silvia Augsburger.

“Estamos rechazando este aumento nacional, este nuevo tarifazo. Se habla del 300 por ciento de aumento cuando la economía nacional prevé en su presupuesto una inflación del 18 por ciento. Dar un tarifazo del 300 por ciento es absolutamente desproporcionado”, aseguró el diputado Rubén Giustiniani, quien además alertó sobre “un agravante” que plantea el gobierno nacional que es “la dolarización de la tarifa del gas a boca de pozo”.

“Además de esta suba, nos enteramos ahora que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) traslada un aumento nacional a los usuarios llegando en el primer trimestre a un aumento del 60 por ciento que se suma a un 42 por ciento de incremento en la tarifa de agua durante el primer semestre”, advirtió Giustiniani.

“Agua, luz y gas: tarifazos que siguen deteriorando el poder adquisitivo de los salarios. Creemos que debe haber prioridades en las políticas de gobierno y la prioridad pasa por no descargar en un bolsillo deteriorado de la gente semejantes aumentos de las tarifas”, afirmó Giustiniani.