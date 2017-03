Santa Fe recibe a la URBA en Rafaela por el Argentino Deportes 11/03/2017 Darío Gutierrez El partido por la Zona Campeonato del certamen juvenil se iniciará a las 15:30 en el CRAR, con la presencia de cuatro jugadores titulares del Verde. Marcelo Loffreda acompaña la delegación bonaerense.

Ver galería 1 / 3 - FOTO J. BARRERA CONFERENCIA DE PRENSA./ Contó con la presencia de dirigentes, entrenadores y jugadores. FOTO LA OPINION SELECCIONADO./ Santa Fe se movió en el CRAR. MARCELO LOFFREDA

En una conferencia de prensa realizada en el Hotel Plaza Ben Hur, fue presentado ayer el partido que sostendrán este sábado, a las 15:30, en el Círculo Rafaelino de Rugby, los seleccionados de la Unión Santafesina y de la Unión de Rugby de Buenos Aires por la primera fecha del Campeonato Argentino Juvenil.

La misma tuvo la ilustre presencia de Marcelo Loffreda, ex jugador y entrenador de Los Pumas (medalla de bronce en el Mundial de Francia 2007), en su actual función de Coordinador de la URBA. El cuerpo técnico santafesino se vio representado por Diego Colli y el de la URBA por Ricardo Alvarado, junto al capitán Santiago Vassolo.

Como anfitrión el presidente del CRAR, Alejandro Brasca, manifestó que "el día que recibimos el llamado de Rocchi (Alberto) que estaba la posibilidad de disputar este partido acá, nos pusimos a trabajar y le agradecemos a la Unión Santafesina y a Diego Colli que nos dieron lugar para hacer esto, y a la gente de la URBA por hacerse presente en la ciudad, y la presencia de Marcelo Loffreda que es la frutilla del postre para nosotros. Somos un club en crecimiento y esto empuja y ayuda mucho".

El vicepresidente de la USR, Esteban Fainberg, expresó que "queríamos premiar a Rafaela con un partido por el torneo Argentino. Rafaela tiene un compromiso muy grande con el seleccionado y la Unión, hacen un sacrificio muy grande sus jugadores y entrenadores para participar, y nos pareció un premio más que adecuado para tanto trabajo".

Diego Colli, en cuanto a lo deportivo, puntualizó que "las expectativas son muy buenas, el año pasado nos habíamos propuesto el objetivo de subir. Arrancamos el trabajo y los chicos del año anterior estacionaron el equipo para jugar con los mejores del país y para nosotros es un orgullo enfrentar a Buenos Aires en la primera fecha".

En la formación titular, Colli confirmó la presencia de cuatro chicos del Verde: el primera línea Andrés Passerini, el segunda Octavio Capella, el tercera línea Manuel Mandrille y el centro Juan Coyne, recordando que los dos restantes integrantes son el medio scrum Benjamín Acosta y el wing Tomás Lavalle.

En tanto, Loffreda expresó en sus primeras consideraciones que "siempre estoy entusiasmado por estar cerca del juego. Agradezco a ustedes el hecho de poder venir, conocer una ciudad que me había comentado el Head Coach de la URBA. Me encantó y es una linda oportunidad para compartir el juego que nos une a todos nosotros. Es un lugar que es muy grande en el corazón, y nos sorprendió gratamente las instalaciones del Club, la cancha, mas allá de los problemas que tuvieron con el clima".

Además, en otros tramos de la charla destacó la importancia y sobre todo en esta categoría juvenil, de que se disfrute del juego más allá de las intenciones de ganar que tengan los equipos.



INFANTILES

Este sábado, las divisiones formativas del Círculo Rafaelino de Rugby estarán recibiendo a sus pares de Alma Juniors de Esperanza. La actividad para los chicos de Pre-Rugby, esto involucra al M-7, M-8, M-9, M-10 y M-11, comenzará a las 10:30 hs. Mientras que desde las 13 hs, previo al juego que disputarán los seleccionados Juveniles de Santa Fe y Buenos Aires (15:30 hs), se presentarán el M-12, M-13 y M-14.