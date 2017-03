Sensaciones y sentimientos Información General 11/03/2017 Redacción El otro lado de la empatía

No resulta fácil, decía José Luis Perales, y cantando resolvía amablemente una cuestión preocupante en su momento.

Es lo que vamos a intentar ahora, después de haber desarrollado en el artículo anterior la esencia de la empatía, que quedaba definida en líneas generales como la actitud positiva que implica la participación e integración de intereses entre personas o grupos. Lo que no resulta fácil es determinar claramente dónde, cuándo y cómo existe y se desarrolla el lado contrario de la empatía.

Una idea aproximada es que se configura en la antipatía, pero eso no alcanza como definición: será necesario entonces describir hechos, situaciones y actitudes concretas que muestren que se está actuando según “el otro lado de la empatía”.

El automovilista que siente herido su amor propio por tener que reducir su ritmo de marcha y trata de pasar aunque no tenga espacio disponible, o que agrede con su bocina al que intenta (legítimamente) entrar a su garaje o estacionar, es uno de ellos.

Dentro de lo que es el tránsito, también es ejemplo el ciclista o motociclista que va por la vereda -peor aún, por su centro- que cuando ve que hay personas que caminan en sentido contrario al suyo no aminoran y, tratando de ganar el espacio, siguen en su línea y a la misma velocidad, obligándolo a correrse a un costado, si no quiere ser embestido.

Cuando se está haciendo una cola (en realidad se debe decir formar fila) para –por ejemplo- hacer un pago, son muy comunes los que intentan, con esfuerzo digno de mejor causa, adelantarse a los demás.

Hay muchas situaciones parecidas para mencionar y, en todos los casos, los que asumen esta actitud agresiva exhiben un rostro de desprecio hacia los demás y a sus derechos (vamos a llamarlos con benevolencia “impacientes”) y, realmente, todos vamos con el tiempo justo y todos lo estamos “perdiendo” con esas demoras obligadas. La diferencia es que la mayoría asume -con la resignada filosofía de la cotidiana calle- que la ciudad se ha llenado de gente y vehículos y que el espacio, para el uso que sea, sigue siendo el mismo. Pero nada detiene al que no lo acepta y cada vez que vaya a un lugar público buscará conseguir su objetivo de “ganar” algo, así sean pocos segundos.

Esos son los que están en el otro lado de la buena convivencia. Necesitan muchas veces, para “realizarse”, que haya un conflicto y si no existe y hay solo una pequeña cuestión de opinión no compartida, no admiten la sana actitud de aceptar que la estimación del otro y la de ellos pueden coexistir (las diferencias solo son enfoques distintos del tema) y como consideran que no destruir la del otro implica una derrota, recurren entonces a: hacer largos discursos en voz muy alta para tapar la voz del otro para impedir que hable o, directamente, si sienten que no podrán imponer su versión (que ellas consideran “la” verdad) discriminan la inteligencia o preparación intelectual del otro, lo ningunean e incluso llegan con facilidad y rapidez al insulto para dar por cerrado el tema.

Lo preocupante es que, en definitiva, existan personas que vean en todo un conflicto para poder manifestarse: necesitan desestimar el buen debate -tan necesario para el entendimiento permanente como razón de vida- y sólo la sonora y áspera discusión los hace sentir vivos. Esa posición no es otra que, al mismo tiempo, la negación total de un valor tan imprescindible como la empatía.