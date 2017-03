"Seguir trabajando para revertir la pobreza" Nacionales 11/03/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO ARCHIVO STANLEY./ Ministra de Desarrollo Social.

BUENOS AIRES, 11 (NA).- La ministro de Desarrollo Social, Carolina Stanley, recorrió ayer los puestos del programa "El Estado en tu barrio" en el partido bonaerense de San Miguel y ratificó el compromiso del Gobierno de "seguir trabajando con esfuerzo para revertir los índices de pobreza".

La ministro asistió también a una sesión especial del Concejo Deliberante local, donde explicó a los ediles los detalles del programa social que la Nación implementa junto a provincias y municipios.

El objetivo es llevar a las distintas localidades unidades móviles para acercarles a los vecinos las prestaciones que brindan diferentes organismos del estado: pueden gestionar el DNI o beneficios sociales del ANSeS, acceder a la Tarifa Social Federal y realizarse controles médicos, entre otros servicios.

En declaraciones a la prensa durante su recorrida por San Miguel, la ministra subrayó que las políticas públicas para reducir la pobreza tienen que ser abordadas desde una dimensión que contemple "no sólo la medición de los ingresos", sino también otras "vulnerabilidades".

Mencionó, en ese sentido, "el hábitat, la vivienda, la calidad educativa, la salud y todo un conjunto de cosas en las que se requiere de transformaciones para que la salida de la pobreza sea definitiva y no un paliativo".

"Todos los días me levanto y me acuesto con la misma preocupación. La pobreza estructural en la que está inmersa parte de la Argentina es difícil de revertir en el corto plazo. El camino es largo, pero entre todos vamos a revertir esta realidad", sostuvo Stanley.

La ministra señaló además que "la Argentina era un país que estaba agonizando y descontrolado", y sostuvo que "ser sinceros respecto de esa realidad y visibilizar esta problemática fue algo que decidimos como Gobierno".

Indicó, en este sentido, que ahora el desafío es "poder transformarla" a partir de la meta que fijó el presidente Mauricio Macri cuando pidió que "su gestión sea evaluada" por los resultados de la lucha contra la pobreza.

"Es una realidad que duele, que no sólo vemos en los números, sino cuando recorro, visito y estoy con cada una de esas familias", afirmó al ser consultada sobre el informe difundido por la Universidad Católica Argentina.

Señaló además que es necesario "entender qué es lo que la pasa a cada una de estas familias, qué le pasa a cada hombre, a cada mujer, a cada niño que esta atrás de estas cifras que visibilizan la situación de pobreza en la Argentina".

"Hay que acompañar a cada una de estas familias para que vuelvan a la escuela tantos jóvenes que han abandonado los estudios y poder capacitar a personas que tal vez hace años que no logran el empleo que añoran o desean. Nosotros trabajamos para que todos los argentinos tengan el mismo punto de partida

y que cuando salgan a buscar ese empleo todos sean iguales y tengan las mismas posibilidades", agregó.