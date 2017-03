Las expectativas para hoy Deportes 11/03/2017 Redacción TURISMO CARRETERA

Ampliar FOTO AGENCIA PRENSAPRO PUESTA A PUNTO. Pese a una leve mejoría en pista, Nico González finalizó 36º en la clasificación provisoria.

Una jornada de mucha actividad se vivió este viernes en el autódromo Parque Provincia de Neuquén por parte de los 42 autos que el Turismo carretera puso en pista pasado el mediodía en la localidad de Centenario, en el marco de la segunda fecha del calendario.

La clasificación la dominó Josito Di Palma en un inicio y marcaba una buena tendencia para la marca al liderar su tanda clasificatoria. Por su parte, el rafaelino Nicolás González se ubicaba en el puesto 16. Al concluir su clasificación, el piloto de nuestra ciudad finalizó en esa posición pero con el paso de las dos tandas restantes seria relegado al puesto 36 (total de 1:30.094, a 1.508 del mejor), en donde terminó definitivamente en la primera jornada. “…en la primera vuelta me fui un poco afuera, en la última curva y eso evitó que cerrara bien la vuelta. Pero el auto funciona bien, hay cosas que acomodar así que el equipo está trabajando para este sábado. La pista estaba un poco sucia en algunos sectores y eso también complicó un poquito, pero habrá que trabajar para mañana -por hoy-, la marca sigue andando bien los cambios ayudan y eso se vio plasmado en el rendimiento de Di Palma.”. Esas fueron las palabras de González al ser entrevistado por la TV.

Este sábado, la actividad para el oriundo de nuestra ciudad se iniciará a las 12 horas y se extenderá hasta las 12:30, con la segunda tanda de entrenamiento. En la tarde, a partir de las 15:16, clasificará siendo parte del tercer tercio.



VOLVIO EL CAMPEON

En cuanto al resto de los pilotos, un hombre se destacó por sobre el resto durante toda la jornada. ¿Su nombre? Guillermo Ortelli, que paradójicamente para esta fecha cambió la tonalidad de colores de su auto (dejó el gris por el blanco). El heptacampeón, que no había tenido un buen inicio de año en Viedma (donde abandonó), marcó el paso de la categoría por suelo patagónico, al liderar con el Chevrolet del JP Carrera tanto la primera tanda de entrenamientos como la de clasificación. Igualmente, en ambas solo pudo lograr una ventaja de apenas una décima: por la mañana, Luis José Di Palma (h) (Torino) fue su escolta, mientras que Matías Rossi (Ford) hizo lo propio hacia la tarde. Justamente, el piloto de Del Viso ya demostró el fuerte potencial con el que cuenta el Falcon del Nova Racing, a pesar de ser esta recién la segunda carrera de esta unión por demás interesante. Detrás del Misil quedó Josito, a 0s127, mientras que Nicolás Bonelli (Ford) y Santiago Mangoni (Chevrolet), ambos de destacada labor, completaron el "Top 5" clasificatorio. El mejor Dodge fue el de Juan Martín Trucco, colocado 7°. La previsión que se tenía de que en Centenario los Torino iban a estar nuevamente por encima del resto no fue tal, ya que uno solo se logró ubicar dentro de los diez mejores, quedando más atrás Emiliano Spataro (11°) y Julián Santero (15°), el último vencedor. Si bien el fin de semana recién arranca, el Campeón parece haber dado en el blanco con la nueva tonalidad de su Chevrolet. Veremos de qué manera termina la fecha.