Atlético, sin sorpresas para visitar el lunes a Aldosivi Deportes 11/03/2017 Redacción Juan Manuel Llop probó el equipo para enfrentar el próximo lunes al ‘Tiburón’ en lo que será el primer partido oficial de la “Crema” en el 2017.

Ampliar FOTO ARCHIVO LOS DEL FONDO. / Campi, Paredes y Carniello (junto con Abero) en la última línea defensiva de la 'Crema'.

Atlético de Rafaela hizo fútbol ayer y el equipo titular que paró Juan Manuel Llop fue el que venía probando en la semana, desechando la alternativa de Angelo Martino en lugar de Kevin Itabel por la banda izquierda.

Juan Manuel Llop trabaja cuidadosamente para formar un equipo que, de arranque, pise fuerte con el pie derecho. Aunque restan dos días para el debut, los buenos resultados en los amistosos y los entrenamientos, le permiten a ‘Chocho’ tener todo definido.

Hoyos, Carniello, Paredes, Campi, Abero, Gudiño, Romero, Montiel, Itabel, Costa y Albertengo, serán los titulares. Si bien el paraguayo ‘Teo’ Paredes terminó con una molestia en el pubis, no tendría inconvenientes para estar en el once inicial para el lunes.

“Llegamos muy bien, el equipo fue de menor a mayor durante la pretemporada y estamos todos muy bien desde lo físico y desde el juego”, comentó Gastón Campi en diálogo con Next TV y Radio El Espectador, luego agregó: “Hemos convertido mucho en los amistosos, esperemos que en el torneo se nos dé, de la misma manera”.

Además aseguro: “Estuvimos esperando demasiado, estamos con muchas ganas de arrancar, de jugar el primer partido que va a ser muy importante y todo el grupo está muy metido en lo que va a ser el encuentro del lunes”.

Para la ‘Crema’, último en los promedios, se le vienen 16 partidos que los deberá jugar a todos como verdaderas finales. Fundamental, comenzar con el pie derecho y sobre todo, con dos fuera de Alberdi. “Si podemos sacar los seis mejor, nosotros vamos a salir a jugar todos los partidos a ganar porque lo que nos sirve son los tres puntos, aunque sumar también al final puede ser positivo, vamos a salir a jugar todos los partidos a ganar”, apuntó Campi.

El defensor de Atlético también hizo referencia al partido que se les aproxima y analizó al rival, Aldosivi: “Va a ser un partido duro, juegan con dos puntas por afuera, un nueve, los venimos estudiando bastante, sabemos que presionan mucho. No podemos fallar cuando salgamos jugando así que esperemos que podamos hacer un gran partido”.



TAMBIEN LUNES



En el retorno del fútbol Atlético de Rafaela estará visitando a Aldosivi en Mar del Plata, luego, por la fecha 16, también volverá a jugar como visitante y será ante Arsenal de Sarandí el lunes 20, aún sin horario confirmado. El debut oficial en este 2017 en barrio Alberdi será ante Estudiantes de La Plata, por la fecha 17.