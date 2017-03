Todos los detalles Deportes 11/03/2017 Redacción Leer mas ...

Cancha: CRAR.

Arbitro: Francisco González.

Kick off: 15:30.



Unión Santafesina de Rugby: Passerini, De Biaggio, Vigorita; Capella y Berstein; Mandrile, Gorla (c) y Bengoechea; Henain y De los Santos; Rodríguez, Fernández, Coyne y Galdón; Barraguirre. Entrenador: Diego Colli.

Unión de Rugby de Buenos Aires: Santilli, Sosa y Minervino; Ustariz y Fortin; Vassolo (c), Lacoste y Mariani; Ambroa, De la Vega; Campolonghi, Lamensa, Acosta Pimentel y Correa Rebesan; Patrono. Entrenadores: Ricardo Alvarado, Diego Wade y Santiago Ezcurra.