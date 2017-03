No hay "vínculos" de Arribas con Odebrecht

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, afirmó que el organismo "no encontró" datos sobre "lavado" de dinero en el caso de las firmas a las que el presidente Mauricio Macri apareció vinculado en Panamá, al tiempo que destacó que no hay "vínculos" del director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, con el caso Odebrecht.

"El juez (Sebastián Casanello) nos pidió que opináramos y no encontramos una hipótesis de lavado en esos hechos", señaló Federici, con relación a la investigación del caso "Panamá Papers" y resaltó que "la información" obtenida "fue muy favorable al presidente".

El funcionario explicó que "por Panamá Papers, la Justicia nos pidió que averiguáramos sobre diferentes sociedades vinculadas al Presidente y cumplimos a rajatabla" con ese pedido.

Federici también confió que la UIF recibió un "pedido de colaboración en el caso Odebrecht, donde el juez nos pidió que investigáramos los cinco hechos que denunció (el periodista Hugo) Alconada Mon y luego (la diputada) Elisa Carrió" respecto al titular de la Agencia Federal de Inteligencia.

"Nosotros tocamos todos los botones que debíamos tocar, y no encontramos vínculos de Gustavo Arribas con el Lava Jato, Odebrecht, o las empresas involucradas en el soterramiento del Sarmiento", aseguró el responsable del organismo antilavado.

El funcionario señaló en declaraciones al canal América TV que actuó para "despolitizar" el organismo que encabeza y que "para eso" lo designó el presidente Macri.

"Claramente, antes, la UIF era utilizada políticamente, porque la manera de trabajar era poco profesional y se convirtió en una herramienta funcional al interés del gobierno", dijo Federici.

También consideró que eso "terminó afectando a la credibilidad y afectando la relación con el mundo" del organismo que encabeza.