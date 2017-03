Ordenan custodia de tumba de Menem jr. Nacionales 11/03/2017 Redacción En el cementerio de San Justo de cara a la exhumación

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo ordenó ayer la custodia de la tumba donde están sepultados los restos de Carlos Menem Junior en el cementerio Islámico de San Justo, de cara a la exhumación ordenada para verificar su identidad en base a estudios de ADN.

Fuentes judiciales informaron a NA que el magistrado dispuso mediante oficio al juzgado federal de Morón, con jurisdicción en el Cementerio, que se imponga una custodia en la tumba para asegurar la cadena de vigilancia frente al estudio de ADN con fines de identificación, que aún no tiene fecha.

El objetivo del juez es determinar si los restos coinciden con la identidad del hijo del expresidente, ya que la madre de Carlos Menem Junior, Zulema Yoma, denunció que el cuerpo de su hijo fue profanado y algunos de sus huesos cambiados.

El estudio de ADN sobre los restos del hijo del expresidente, quien falleció en 1995 cuando el helicóptero en el que viajaba cayó a tierra en San Nicolás, estaba pendiente porque Yoma se oponía, pero el juez finalmente ordenó la medida en base a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que así lo dispuso.

Pese a su resistencia inicial, tras conocerse la decisión judicial la exesposa de Carlos Menem celebró la medida y dijo que es necesaria para que su hijo pueda "descansar en paz".

"Yo me oponía a que se haga. No estaba preparada", recordó la exprimera dama en declaraciones al canal TN, quien subrayó que actualmente la situación es distinta y aseguró, además, que su hija Zulemita también "está preparada para que se le dé sepultura a su hermano de una vez por todas".

En 1996 se había hecho un análisis de los restos cadavéricos del cuerpo de Menem Junior que ratificó que correspondían a su persona, tras la evaluación de su dentadura y la identificación de unos clavos que le habían colocado en su pierna derecha a raíz de un accidente.

El nuevo estudio, aún sin fecha, implica un análisis de ADN de cada uno de los huesos que estén disponibles.

Tal cual lo sostuvo el juez en su resolución, las partes del proceso podrán designar peritos para intervenir junto con los oficiales.

Además, el magistrado libró un oficio al Equipo Argentino de Antropología Forense para "que informe con carácter urgente si en los meses venideros podrá intervenir con sus especialistas en el examen indicado".