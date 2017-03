Volvió el fútbol: también "el Ruso"

Norberto "Ruso" Verea es un exarquero de fútbol, periodista deportivo, entrenador y conductor radial argentino, y sobre el inicio de "Nos falta un jugador", por la pantalla de Crónica TV todos los domingos a las 13, emitió opinión.



"Tengo la cara ideal para hacer 'Nos falta un jugador'", bromeó Verea, conductor del programa que tendrá otros 30 periodistas abocados a cada club y se enfocará de una manera distinta.



"A veces al que le falta un jugador en la vida es el que puede cambiar la historia", ejemplificó "el Ruso desde los estudios de Crónica TV, donde hizo la presentación del nuevo programa.



"Si no está el blanco o el negro parece que no sirve y no es así", aseguró para explicar que el programa tratará de alejarse de la polémica fácil.



FIESTA DEL FUTBOL



Entre otras sentencias, se quejó del mal manejo del fútbol y lo que derivó en el paro de los jugadores profesionales, y en ese sentido expresó "estamos mal y es preocupante porque a la fiesta del fútbol la manejan los ladrones".