Finalmente comenzaron las clases

Comenzó el ciclo lectivo 2017 en toda la provincia, luego de los tres días de paro por parte de los docentes. Pese a la vuelta, continúan las negociaciones del Gobierno y el gremio, que tiene preparada otra medida de fuerza para la semana que viene, si no existe un acuerdo.

Se terminaron las "vacaciones" para los chicos. Se terminaron los días de ocio y ayer, tras tres días de paro docente, volvieron a las aulas. Una espera que se hizo eterna y que generó mucha polémica con respecto a paritarias y habituales entredichos entre el gobierno y el gremio de los maestros.

Pero, no todo está concluido, ya que aún continuamos bajo la medida de fuerza de los docentes, que aguardan una solución al conflicto, o llevarán a cabo otro paro la semana que viene, en función de los aumentos que solicitan. Recordemos que la próxima medida de fuerza de la docencia está prevista para el miércoles 15 y el jueves 16, y la semana siguiente en fecha a definir.

En nuestra ciudad, el inicio de ciclo lectivo "oficial" tuvo su acto formal de inauguración en la Escuela Nº 1361 “Angela Peralta Pino”, de barrio Monseñor Zazpe, donde autoridades locales y provinciales dieron la bienvenida a estudiantes, padres y docentes de la comunidad educativa.

En el mismo, estuvieron presentes el Jefe de Gabinete de la Municipalidad, Eduardo López; el Secretario de Educación, Jerónimo Rubino; la Delegada Regional del Ministerio de Educación de la Provincia, Carolina Pelegry; y el concejal Jorge Muriel.

Durante la ceremonia, la Municipalidad hizo entrega de los aportes correspondientes a las becas estudiantiles, cuya administración quedará a cargo de la propia escuela. Una entrega similar se realiza en todos los actos de inicio de clases de los establecimientos escolares de nivel inicial, primario, secundario y especial.

Para la directora del establecimiento, Valeria Carrizo, el gran desafío que tendrá la escuela será “revincular a las familias del barrio con la escuela. Para ello trabajaremos con proyectos interdisciplinarios que nos permitan abordar los diferentes problemas sociales que nos acontecen”.

Por su parte, la titular de la Delegación Regional III de Educación, Carolina Pelegry, anunció que el 29 de marzo se licitará la construcción de tres aulas para el Jardín Nº 217, que se sumarán al funcionamiento de la Escuela Angela Peralta Pino. “Me parece una muy buena noticia para este comienzo. Y agradezco profundamente el trabajo que siempre realiza el equipo de esta escuela”, señaló.

Finalmente, el Secretario de Educación, Jerónimo Rubino, destacó el rol de acompañamiento que cumple el Estado local. “Nuestra tarea es complementar el trabajo de las escuelas. Tengan en cuenta que pueden contar con nosotros. Hay una trayectoria de trabajo conjunto con la Regional, que este año tiene que seguir creciendo”, apuntó.



LIFSCHITZ CON CARGOS

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, junto a la ministra de Educación, Claudia Balagué, dejaron inaugurado este jueves el Ciclo Lectivo 2017 en Rosario, ante los niños, sus padres y docentes, donde Lifschitz sostuvo: que “este es un momento muy importante" y pidió que "se desarrolle con normalidad a lo largo del año”.

En tanto, el primer mandatario provincial agregó que “estamos con mucha expectativa porque Santa Fe tiene un proyecto de educación que venimos fortaleciendo año tras año con una enorme inversión en infraestructura escolar; estamos construyendo nuevas aulas, nuevos edificios, nuevas salas para cuatro y cinco años, dotando de las mejores condiciones para desarrollar su tarea. Es un enorme esfuerzo que no tendría sentido si no estuvieran los docentes, los asistentes escolares y la comunidad que le dan vida al proyecto educativo”, remarcó.

En el mismo sentido, el gobernador, dirigiéndose a los docentes, sostuvo: “les ratifico el compromiso de este gobierno con ellos, con la tarea que desempeñan y con un proyecto que nos tiene que llevar a una provincia mucho mejor. Todo lo que invirtamos en educación en estos años lo vamos a capitalizar como sociedad en las próximas décadas y vale la pena”.

Por su parte, la ministra de Educación señaló que “es muy importante para los niños y los padres comenzar el ciclo lectivo. Es una alegría para toda la familia y nosotros compartimos desde el Ministerio de Educación esas ganas”.

El gobierno provincial invertirá este año 225 millones de pesos más en 450 nuevos cargos y 14.500 horas que se suman a las más de 100 mil creadas desde el año 2008, y a los más de 3.500 cargos creados desde entonces para garantizar que todos los niños, niñas, jóvenes y adultos tengan lugar en la escuela, especialmente en nivel inicial y secundario, obligatorios desde 2015 y 2006, respectivamente, con propuestas de innovación pedagógica como la Jornada Ampliada, Comunidades de Aprendizaje, Lazos, Santa Fe Vincula, ente otros programas de innovación pedagógica.