Un paro con acatamiento total

Dentro de una semana de mucha discusión social y reclamo gremial ayer atravesamos en nuestra provincia una jornada de conflicto laboral. Los empleados municipales de Santa Fe, nucleados en la Federación Santafesina de Empleados Municipales (FESTRAM) realizaron un paro de 24 horas, por lo que los servicios y la atención pública local fueron prácticamente nula en todos los sectores.

La medida se impuso en respuesta de la oferta salarial que los municipios y las comunas realizaron la semana pasada en la segunda reunión paritaria del año. La misma contempló un aumento del 19,5%, a abonar en dos cuotas: 10% a partir de marzo y el 9,5% restante desde el mes de julio.

En Rafaela el cese de actividades se hizo sentir, fundamentalmente en el transporte público ya que paradójicamente sí comenzaron las clases en los colegios públicos luego de 3 días de paro.

Según datos del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de nuestra ciudad (SEOM) el acatamiento fue total. Darío Cocco, su secretario, detalló a LA OPINION que la medida fue efectiva “no solamente en Rafaela, sino también en Esperanza y en las 42 comunas adheridas a SEOM, no se ha prestado ningún tipo de servicios. Y también en la provincia el acatamiento ha sido importante, estamos en el orden del 95%”.

Consultamos a Darío respecto de la posibilidad de seguir la negociación y manifestó que están “dialogando, no solamente a nivel local que lo hemos hecho con el Ejecutivo municipal, sino también se ha hecho a nivel provincial. Los diálogos están permanentemente abiertos. Sí es real que estamos muy lejos de un acuerdo y más ante la inminente medida gremial de la semana entrante, del 14 y 15. No estamos convocados a la mesa paritaria, no estamos viendo la solución a corto plazo”.

También le preguntamos si en caso que haya convocatoria a reunión paritaria en las próximas horas existe la posibilidad de anular o postergar la medida de la semana que viene. Cocco fue concreto: “Los paritarios no estaríamos en condiciones de levantar la medida si no se llega a un acuerdo paritario, que sea beneficioso y se acerque a las pretensiones que tenemos. Difícilmente podamos levantar la medida, pero estamos totalmente abiertos a las negociaciones, a sentarnos y trabajar el fin de semana o cuando sea para poder arribar a un feliz término. No veo que ocurra porque lo que ocurre a nivel nacional tiene una incidencia rotunda sobre las negociaciones.”

Sobre la oferta que recibieron expresó que “el 19,5% está lejos, primero porque no se ha hablado de la recuperación de lo perdido en cuanto el poder adquisitivo por la inflación de 2016. Nosotros queremos cobrar ese porcentaje que se ha perdido y luego podemos hablar lo de 2017, porcentaje, la cláusula gatillo, un aumento a partir de enero que sea retroactivo y todo lo demás. Hay factores que hacen que estemos muy lejos, desde el porcentaje hasta las formas de pago del mismo.”



“UNA OFERTA CALCADA

A LA DE LOS DOCENTES”



Por su parte Claudio Leoni, Secretario General de la FESTRAM, manifestó a medios de la capital provincial que “el tema es complejo, lo que motivó una importante presencia de empleados municipales en la marcha de la CGT. La eliminación de la paritaria docente está marcando la decisión política del gobierno nacional de terminar con la libertad de imposición colectiva, de ponerle techos a la paritaria con un 18% y una cláusula gatillo que baja como extorsión a toda la provincia. La pérdida del poder adquisitivo fue de entre un 6% y un 10%”.

Sobre la oferta de aumento Leoni fue tajante: “La propuesta que hicieron los intendentes y presidentes comunales fue exactamente la misma que hicieron a los docentes, que además había sido rechazada. Por lo tanto estamos en una situación compleja y nosotros creemos que nuestra misión es reclamar, protestar porque no podemos seguir esperando sin una política salarial porque los empleados están cobrando los sueldos hace 8 meses igual. Vamos a cobrar el mismo salario que cobramos en noviembre como si en Argentina en materia de precios, de tarifas, de costos de la canasta alimentaria no haya pasado nada.“