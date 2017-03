Confirman el derecho de conexión domiciliaria a la red de agua potable

La Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela confirmó la sentencia de la justicia de primera instancia por la cual se condenó a la empresa Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) a otorgar la conexión del servicio domiciliario de agua potable a un grupo de vecinos de barrio Mora.

El Dr. Enrique José Marchiaro, abogado del grupo de familias afectadas por la falta del servicio y de la decisión de la empresa prestadora de suministrarle agua potable, explicó a LA OPINION que "el juicio fue un amparo ambiental colectivo, un tema tan complejo como trascendente, pues el mismo involucra derechos de incidencia colectiva como son el medio ambiente, la salud y el derecho al agua, los que requieren una determinación precisa, no solo por parte de los abogados intervinientes sino sobre todo del Poder Judicial, el que tiene además en estos casos facultades y responsabilidades diferentes, pues así lo marca la Ley General del Ambiente".

En este contexto, un grupo de alrededor de 15 familias construyó sus viviendas en una zona debidamente urbanizada, con un loteo aprobado y abonando siempre la tasa municipal y demás impuestos, pero nunca lograron la conexión del servicio de agua corriente, indicó Marchiaro. "Se omitió por parte de los responsables del servicio público de agua algo elemental: desde el momento en que un loteo es aprobado, el propietario tiene derecho a la conexión, porque precisamente para eso se hace un loteo, para 'urbanizar un sector' y urbanizar significa por lo menos ripio, electricidad y agua", agregó.

La empresa no brindó el servicio hasta que no se la obligó a nivel judicial, lo cual ya pasó en 1º instancia y se cumplió -entregaba agua a través de bidones, tal como publicó este Diario en su momento- pero ahora la Cámara confirma. Básicamente ASSA consideraba que ese sector del barrio Mora estaba “fuera del área de servicio” y que solo se daría la conexión cuando funcione el acueducto o la planta de ósmosis inversa, cuestiones estas que no se han culminado siquiera hoy.

"Se comprobó además en la causa algo obvio, cuál es que el agua de pozo no es recomendable para el consumo humano, fruto de un correcto informe que la Universidad Tecnológica Nacional Rafaela aportó a la causa, lo que demuestra también la importancia de contar en la ciudad con universidades con capacidad técnica y compromiso institucional que pueden colaborar con la Justicia en temas de su incumbencia académica", sostuvo Marchiaro.

Según el profesional, la decisión de la Cámara de Apelación constituye "un fallo que consideramos histórico para Rafaela -una ciudad que ha padecido y padece este problema- pero también para el país, pues se inscribe en un momento en que el Poder Judicial pone las cosas en su lugar cuando el resto del Estado omite elementales derechos humanos". "En consonancia con la Corte Suprema de Justicia Argentina pero también la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, las sentencias de primera y segunda instancia han calificado correctamente el caso como un asunto de derechos humanos. Así se simple pero también de grave, pues no se trata de un mero tema reglamentario o de menor interés sino algo vital para la vida", enfatizó el abogado de las 15 familias de barrio Mora.

Los vecinos que impulsaron la acción colectiva son propietarios de terrenos familiares que han sido debidamente adquiridos en loteos autorizados que contaron con “todas las obras” que requiere un loteo, entre otras la infraestructura de agua que implica que los caños lleguen hasta la propia vivienda, cuestión que también se ha probado con creces en la causa. En este sentido el abogado recordó que las oficinas técnicas de la Municipalidad de Rafaela prestaron la colaboración técnica requerida a la Justicia, lo que contribuyó a la resolución correcta del tema.

"La empresa solo tiene en cuenta el reglamento de servicio y la ley de concesión del servicio, incluso de modo parcial, pues los derechos de los usuarios potenciales pueden ser similares a los de los usuarios reales, en la medida que un servicio público como el de agua potable cubre toda una ciudad, en la que no pueden distinguirse vecinos de primera y de segunda", afirmó Marchiaro con el fallo en su poder.

Por último, el ENRESS fue citado para aportar su perspectiva pero prácticamente defendió la posición de la empresa mientras que no hizo consideraciones sobre el rol del Gobierno Provincial "cuando hablamos de un amparo colectivo donde la ciudadanía se merece que le informen con la mayor seriedad y premura", añadió.

"Básicamente el fallo de Cámara ratifica que hay normas superiores, como son los tratados de derechos humanos y criterios básicos de la ONU que tutelan la salud, el medio ambiente y el derecho al agua", concluyó Marchiaro.