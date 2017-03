Salió la terna de Santa Fe y Arietti también es favorito

En la víspera fue publicado oficialmente en los medios capitalinos, un aviso del Consejo de la Magistratura, donde se pudo saber que ya quedó definida la terna -de la cual ahora el gobernador Miguel Lifschitz deberá elegir al candidato- para ocupar desde el mes de abril el puesto de Fiscal Regional de Santa Fe, terna en la que otra vez tiene un meritorio desempeño del hasta ahora fiscal regional de Rafaela Dr. Carlos Arietti, y en el segundo lugar en orden de mérito el fiscal Dr. Diego Vigo.

Así, se pudo saber que ante lo establecido en el artículo 24 y 25 del Decreto Nº 854/16, en el concurso múltiple destinado a cubrir las vacantes de Fiscales Regionales (Circunscripciones Nº 1,2,4 y 5, del Ministerio Público de la Acusación, “se eleva al Poder Ejecutivo la siguiente terna para el cargo de Fiscal Regional de la Circunscripción Judicial Nº 1, conformada con los postulantes que han 'superado ampliamente las pautas de evaluación' según orden de mérito sugerido por el Cuerpo Evaluador: 1º – Arietti, Carlos Ernesto; 2º – Vigo, Diego Fernando; y 3º – Cococcioni, Pablo”.

O sea que tanto en la terna para Fiscal Regional de Rafaela (5), como en la terna para Fiscal Regional de Santa Fe (1), los dos primeros candidatos son los mismos, los Dres. Carlos Arietti y Diego Vigo, por lo que no sería aventurado hipotéticamente que, dada la experiencia acumulada por el Dr. Arietti, este sea convocado para la Fiscalía Regional de Santa Fe (1) y el Dr. Vigo para la Fiscalía Regional de Rafaela (5).



CON ARIETTI

Al respecto de lo anterior, y en diálogo telefónico con el Dr. Carlos Arietti en la tarde de ayer, este sostuvo que, “en lo personal me gustaría quedarme en Rafaela, pero en lo profesional Santa Fe es un desafío muy importante”, dijo el fiscal regional local.

Ahora hay que esperar a quién elige el Gobernador para ambos cargos, y si bien no corren plazos, se conoció que Lifschitz quería mandar los pliegos esta misma semana a la Legislatura para su tratamiento. Es decir hoy.



PANORAMA

En síntesis, hablando de Fiscales Regionales en las Circunscripciones de Santa Fe (1), Rosario (2) y Rafaela (5), ya terminaron los concursos y ahora hay que esperar la definición de Miguel Lifschitz para saber quien ocupará los cargos los próximos seis años y que salga el decreto previa aprobación de la Legislatura provincial.

En Rosario la terna ya quedó conformada por tres postulantes rosarinos.

En Reconquista (4), si bien se abrió el concurso, no se sabe a ciencia cierta que va a pasar, porque se presentaron pocos postulantes. Quien está inscripto en esta jurisdicción como candidato a fiscal regional de Reconquista es el rafaelino Eduardo Bernacchia.

En cuanto a la Fiscalía Regional de Venado Tuerto (3), no se llamó a concurso porque este año no se vencen los 6 años de plazo del mandato.

Respecto al cargo de Fiscal General de la provincia, el primero en la terna para suceder a Julio de Olazábal es el el actual fiscal regional de Rosario, Jorge Baclini.



DEFENSORES

En cuanto a la Defensoría General de la provincia, la primera favorita en la terna es la Dra. Jaquelina Balangione, pero en este caso habría un inocultable “conflicto de intereses", ya que la actual camarista santafesina es la esposa del integrante de la Corte Suprema -y ex presidente- Rafael Gutiérrez.

En cuanto a la Defensoría Regional de Rafaela, su actual titular, la Dra. Estrella Moreno, quedó primera en la terna para renovar su puesto como Defensora Regional de este distrito judicial.

Por lo tanto el 5 de abril próximo -faltan 26 días corridos- vence el periodo de 6 años de fiscales y defensores regionales en la provincia, excepto Venado Tuerto.

Y dados los plazos se puede afirmar que para los juramentos de las nuevas autoridades falta rato. Todavía no hay fecha.