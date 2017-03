Panorama Político

SOCIALISTAS EN EL

PUNTO DE PARTIDA

El diputado provincial, Rubén Galassi, uno de los máximos referentes del socialismo santafesino, presidió un encuentro partidario el martes por la noche para debatir sobre los desafíos ante el nuevo horizonte electoral que tiene a junio como fecha límite para la presentación de listas de candidatos para las elecciones primarias de agosto y las generales de octubre. Como se sabe, a nivel local se deberá votar cinco concejales, exactamente la mitad de las bancas del cuerpo legislativo. Y a nivel nacional, los santafesinos deberán elegir diez diputados nacionales.

Galassi presidió el plenario junto al también diputado provincial, Omar Martínez, y a la concejal, Natalia Enrico, quien está decidida a buscar su reelección.

A esta altura, la incertidumbre es total. Hace dos años, en Rafaela el socialismo compartía el Frente Progresista, Cívico y Social con el PDP y la UCR. Pero hoy nadie puede garantizar que las tres fuerzas vuelvan a competir en las urnas bajo el mismo paraguas frentista, pues demoprogresistas y radicales podrían integrarse a Cambiemos en la ciudad.

La película recién comienza, falta aún para saber qué pasará en el desarrollo y en el desenlace.

De todos modos, nadie descarta que a la lista que pueda encabezar Enrico -con aval de Antonio Bonfatti y Hermes Binner- se pueda sumar una segunda. La ascendente Carolina Pelegry, actualmente a cargo de la Regional de Educación, ya figura en algunos borradores de candidatos al Concejo.



LOS CIMIENTOS DE LA

MESA DE CAMBIEMOS

Si bien aún es un espacio en construcción, la Mesa de Cambiemos a nivel local muestra avances a medida avanza el almanaque. Los macristas tienen su silla asegurada, con los concejales Hugo Menossi, Lalo Bonino y Carina Visintini a la cabeza. ¿Y quién más? Algunos radicales y sectores independientes, entre ellos un grupo de empresarios que están dispuestos a involucrarse en el espacio, algunos de ellos ligados al sector lácteo.

"Lo mejor es conformar un espacio serio de cara al 2019", dijo a Panorama Político el diputado provincial y un hombre clave en el armado del PRO y de Cambiemos en la Provincia. "Es un espacio político nuevo, que tiene discusiones siempre pensando en fortalecer una alternativa", subrayó. Es decir el objetivo es doble: competir por las bancas del Concejo que se ponen en juego este año pero además, y fundamentalmente, utilizar las elecciones legislativas de 2017 como trampolín para que el espacio se transforme en una fuerza que pueda disputar la Intendencia con chances de ganar en el 2019, cuando quizás el intendente Luis Castellano busque su tercer mandato.

No es un secreto que Lalo Bonino está decidido a conquistar un nuevo mandato como concejal. Pero para potenciar Cambiemos podría tener un adversario si es que logran convencerlo: Fernando Muriel, el abogado que hasta diciembre de 2015 fue secretario de Gobierno de la primera gestión de Castellano. Si finalmente Bonino y Muriel compiten en la primaria, el ganador se proyectará como precandidato a intendente de Cambiemos en 2019, al menos ese es el análisis que plantearon los dirigentes.

Incluso, hace dos semanas se concretó una cena a la que asistió el propio Angelini, Bonino y Muriel, junto a empresarios de la industria láctea local según confiaron fuentes calificadas. La consigna: convencer a Muriel -hijo del recordado ex intendente Rodolfo Bienvenido Muriel- para que acepte la precandidatura a concejal. De todos modos, no hubo definición (ni sí, ni no). Habrá que ver si los radicales rafaelinos dispuestos a dejar el Frente Progresista para ingresar a Cambiemos están dispuestos a compartir espacios con un ex funcionario de primera línea del gobierno municipal peronista.

Por último, no hay que olvidar que Oscar Gasparotti también deslizó su intención de participar con lista propia en esta pulseada electoral dentro de Cambiemos.



CUMBRE DEL PJ

EN BELLA ITALIA

Al igual que socialistas, macristas y radicales entre otros, los peronistas también preparan sus campamentos para encarar el proceso electoral de este 2017. Trazar un diagnóstico de la realidad local, provincial y nacional, explorar distintos escenarios y definir el rumbo podrían ser los puntos del temario del cónclave que encabezará el senador nacional, Omar Perotti, esta noche en las amplias instalaciones de la UOM en Bella Italia. El intendente, Luis Castellano, el senador departamental, Alcides Calvo y el diputado provincial, Roberto Mirabella, completan el pocker de ases del espacio que domina las elecciones en la ciudad y la región desde 1991.

No obstante, la convocatoria oficial es más amplia y afirma que se trata de un encuentro de dirigentes, representantes institucionales y referentes sociales. "Este espacio surge para generar nuevas ideas, debatir y trabajar en propuestas superadoras para nuestra ciudad, el departamento y la Provincia", se anticipó.

Habrá discursos para motivar a la tropa, seguramente con análisis críticos sobre los gobiernos del Frente Progresista en la Provincia y de Cambiemos en la Nación. Esto recién empieza...



FERIADO NACIONAL

FEMENINO

Las diputadas nacionales del Movimiento Evita por el Frente para la Victoria, Araceli Ferreyra, Silvia Horne y Lucila María De Ponti, presentaron el miércoles un proyecto de ley para declarar el 8 de marzo como feriado nacional femenino.

Sólo para recordar, De Ponti es legisladora por Santa Fe, tiene apenas 31 años y es nacida en Rosario. "Presentamos esta ley porque creemos que la fecha tiene que profundizar la consciencia social y popular acerca de los derechos de la mujer y de la importancia de construir una sociedad igualitaria e inclusiva", fundamentó De Ponti.



MIDACHI, EN JUNIO

El popular trío de humoristas santafesinos Midachi volverá a los escenarios tras seis años de ausencia del mundo del espectáculo y ya está confirmado que el próximo 1° de junio será la fecha del esperado regreso. El Chino Vopato, Miguel del Sel y Dady Brieva presentarán el show "Midachi Kindon" en el Teatro Opera, con funciones durante ocho semanas.

Hasta hace muy poco tiempo, el regreso del popular trío era difícil de imaginar debido a las fuertes diferencias políticas entre Miguel Del Sel, actual embajador argentino en Panamá y miembro del PRO, y Dady Brieva, de gran afinidad con el kirchnerismo.