Ataliva: El biodigestor fue lo más trascendente de 2016

En diálogo con este medio, Fabio Sánchez, jefe del gobierno atalivense, puso especial énfasis en destacar que "lo más trascendente es el biodigestor que ya hicimos la primera carga y estamos trabajando porque se presentaron inconvenientes con algunos motores, pero ya está cargado y está empezando a generar gas, creemos que en un mes más tendremos todo listo para inaugurar.

"Está ubicado en un predio de IDESA, todo el trabajo es en conjunto con la escuela y con la Comuna local y la Secretaría de Energía , a cargo de Verónica Geese, estoy muy agradecido porque fueron ellos los que nos eligieron a nosotros, así que esto es un compromiso mucho mayor porque esto tiene que funcionar. Para nosotros este logro fue muy trascendente, llevó mucho más tiempo de lo pensado, sabemos que cuando nos llegaba el dinero teníamos problemas por el tema de la lluvia que había pasado en abril.

Por otra parte hizo saber que "la producción de gas va a ser utilizada para el criadero de pollos de IDESA, para la fábrica de quesos del colegio y la cocina de IDESA, si pese a toda esta utilidad nos sobra gas, seguramente estaremos proveyéndolo a alguna institución, ya tenemos una carpeta del Centro de Jubilados que en estos días han inaugurado una pileta, es su natatorio para realizar distintas actividades y nos han pedido, de ser posible, recibir la provisión de gas para poder climatizar la pileta, es muy bueno porque es una pileta terapéutica".



COMPLICACIONES

En otro pasaje consideró que "el tema de la lluvia nos complicó en un montón de obras, pero pese a ello fuimos avanzando, en estos días ha llegado el primer desembolso para cables preensamblados, ya están los cables y en estos días nos llegarán los postes, luego nos darán el segundo desembolso para adquirir más cables preensamblados para la localidad y en una urbanización que tenemos podremos tender el cableado para que tengan el servicio de energía eléctrica para la vida diaria.



OTRAS OBRAS

Más adelante hizo saber que "pese a la inclemencia hídrica hemos avanzado algo con el tema de arenado, pero lamentablemente la poca arena que hubo tuvimos que dedicarla a arreglar lo que se había roto, sí hemos avanzado mucho en lo referente a zanjeos y desagües y estamos trabajando muchísimo en la colocación de alcantarillas porque hay muchas que se han roto por el paso de la agua. Estamos prácticamente obligando a los productores a que limpien sus banquinas y coloquen alcantarillas en los accesos a los campos ya que el 80% de la problemática de los caminos intransitables es porque no se cuenta con las alcantarillas correspondientes en el acceso a los campos y no hay limpieza en las banquinas.



SECUELAS DE LA

INUNDACION

Sánchez remarcó que "la inundación la secuela que dejó en la población es las napas muy altas que complicó el tema de los pozos negros. Para eso hace años que venimos trabajando en el tema cloacas y en estos días he tenido la gran sorpresa de que la Provincia ha presentado tres proyectos de ejecución de cloacas y uno de ellos es para nuestra localidad, así que estamos entusiasmados, siguiendo esa gestión porque estamos seguros que ello vendrá a dar solución a los problemas que tenemos con las aguas servidas, ese es uno de los graves problemas que dejó la inundación, como así también la rotura del pavimento de la Av. 25 de Mayo, de ingreso a la localidad, es una avenida provincial, hace de 2013 que venimos gestionando y creo que ahora 'se va a terminar de plantar el arbolito', hemos cambiado el ingreso de los colectivos que entran al pueblo, porque creemos que eso va a ser una manera de poder cuidarlo, más allá de que se arregle, con el desvío implementado va a ser una manera de poder cuidarlo".

Consideró finalmente que "este año no hay gran cantidad de obras, el gobierno nacional es nuevo, y muchas de las obras que teníamos en carpeta han pasado a tener que presentar nuevos presupuestos, y estimamos que en los próximos días empezarán a salir, sabemos que luego de las vacaciones de febrero todo comienza a activarse, trámites que presentamos el año pasado empezarán a salir ahora, como lo es , por ejemplo, la nueva cartelería de las bocacalles, juegos para los niños en la plaza, nuevos bancos, cosas que serán importantes para nuestra localidad".