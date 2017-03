Exner enfrenta a Vivas buscando la recuperación Deportes 10/03/2017 Mario Cabrera Esta noche, en el Hongo de Ferrocarril del Estado, el púgil de nuestra ciudad intentará volver al triunfo ante el cordobés en su sexto combate en el plano rentado.

Ampliar FOTO J. BARRERA LA PREVIA. Emiliano Vivas y Víctor Exner durante la ceremonia del pesaje.

En la seccional UATRE de nuestra ciudad se llevó a cabo ayer con muchas expectativas el pesaje entre el boxeador rafaelino Víctor Exner y el sanfrancisqueño Emiliano Vivas. Ambos boxeadores se medirán esta noche en el Hongo de Ferrocarril del Estado de nuestra ciudad en el combate de fondo de una velada que comenzará a las 22:15, es organizada por el Gimnasio “MosquiBox” de Rafaela y que tendrá, además, 4 peleas de carácter amateur.

Ambos boxeadores pasaron este jueves el pesaje, que contó con la presencia de Silvio Alassia, representante de la Asociación Santafesina de Box, Víctor Godoy, presidente del Círculo Rafaelino de Box y el médico Roque Baroli. El Gringo Exner dio en la báscula un peso de 75,100, kgs, mientras que Vivas pesó 75,400 kgs. Este duelo está enclavado en la división supermediano y será a 6 rounds.

El pupilo de Rubén Giménez, de 24 años, tiene 2 triunfos y 2 caídas en el plano rentado y tratará de buscar un nuevo triunfo ante su gente, tal como lo hizo en diciembre pasado en su estreno como local, para dejar atrás la dura derrota sufrida en enero ante el cubano Scull en Bragado en lo que fue su primera presentación del 2017. En tanto, Vivas, que tiene un récord de 3 victorias y 5 caídas, es oriundo de San Francisco, tiene 30 años y viene de ganarle a Angelo Albarracín en diciembre pasado en tierras cordobesas.

Previo al enfrentamiento estelar de la noche, habrá otras 4 peleas de aficionados con púgiles de nuestra ciudad. En semifondo se destaca la presencia del rafaelino Rodrigo “El Colectivero” Lorente, de vasta experiencia en el amateurismo, y que en diciembre se consagró en Salta subcampeón argentino en la categoría hasta 75 kilos.

La cartelera de combates es la siguiente: Denis Sequeira (Rafaela) vs. Jonatan Ocampo (Porteña); Fabricio Espósito (Rafaela) vs. Maximiliano Arévalo (Rafaela); Emiliano Pignatta (Rafaela) vs. Andrés Tenorio (Rafaela); en semifondo, Rodrigo Lorente (Rafaela) vs. Rival a designar; en fondo, profesional, Víctor Exner (Rafaela, 2G-2P, 75,100) vs. Emiliano Vivas (San Francisco, 3G-5P, 75,400).