Hoy celebra 108 años

FOTO ARCHIVO DIRECTIVOS Y PERSONAL./ Grupo que se desempeñaba en el establecimiento en 1932.

Por Kuki Pierone. - Cuentan vecinos, cómo iba progresando el barrio, el empuje principal se lo dieron los ferrocarriles Central Argentino y Santa Fe, además de las construcciones se instalaron fondas, almacenes, despachos de bebidas, etc, todo se daba en el comienzo del siglo pasado, pero algo importante ocurría, los habitantes sentían la necesidad de educar a sus hijos, estaba faltando una escuela.

Siempre atento a versiones dicen que se instala una escuela en una casona donde ocupaban dos aulas, no se sabe aún quien la gestionó, pero este si fue el comienzo, los alumnos cursaban hasta cuarto grado y se la denominó escuela Sarmiento, estaba ubicada en Av. Italia entre las hoy calles Dr. Nicolás Gutiérrez y Eliseo Giménez.

Allí funcionó un largo período hasta que se trasladó a un edificio más cómodo sobre Gral. Paz, a pocos metros al norte de Av. Mitre, se la denominaba “la escuela detrás del molino” que pertenecía al señor Mognaschi que estaba sobre Av. Mitre.

La escuela Sarmiento se construye en su actual lugar por el Consejo General de Educación sobre un terreno donado por la señora doña Angela viuda de Lehmann en el año 1929, y se habilita el 10 de marzo de 1930. La actividad se dividía en dos turnos, mañana y tarde. Posee amplias aulas y un gran patio, en el medio se levanta un busto de Sarmiento. Maestros y alumnos fueron partícipes de la forestación, cuenta con gran variedad de especies importadas y de nuestra flora desde cedros de Italia hasta tipas, ombú, palo borracho, ceibos, etc.

En el terreno sobrante, alrededor del edificio se encuentra la huerta que es atendida por los alumnos y supervisada por los docentes.

La escuela provincial No. 477 “Domingo Faustino Sarmiento” estuvo muchos años bajo la dirección de la señora Laura Bruno de Conterno hasta su jubilación.

Hay gestos para destacar de “doña Laura” como así se la llamaba, vivía en la casa de familia en la escuela y les dedicaba muchas horas del día a los alumnos.

Esta anécdota me la contó mi madre, Catalina Rodríguez, que siendo muy joven trabajó como portera desde los 15 años hasta su jubilación en 1954. Después que las maestras tomaban asistencia a los alumnos ella le llevaba el registro a la dirección, doña Laura los revisaba y la mandaba a la casa de los alumnos faltantes, para que hablara con los padres y los trajera a la escuela. Muchas veces los hijos no se encontraban en la casa y salían a buscarlos.

Había muy pocas casas alrededor de la escuela, debía llegar hasta viviendas muy precarias y en su mayoría se encontraban atrás de la Sociedad Rural por ese entonces el barrio no tenía nombre y se lo llamaba “atrás de la feria”. Una vez en la escuela los higienizaba y los llevaba hasta el aula y se lo entregaba a sus maestras.

La señora Laura Bruno de Conterno cumplió una labor eficaz en favor de los estudiantes y de la niñez. Trabajó incansablemente para poner a la escuela Sarmiento en un lugar preponderante, entre las mejores de la ciudad hasta que se retiró para recibir la bien merecida jubilación.



FOTOGRAFIA

En la imagen, capturada en 1932 aparecen la directora Laura F. Bruno; el vice director Darío Busquetti, personal de pie Dorina Tessaro, Yolanda C. de Zaqueo, Adelina Bonvicini, María Ester Ortega, Irma F. de Rigui, Dina C. de Minadeo, Josefa C. de Godoy, Clorinda Petruori; sentadas Rina Giertili, Pierina C. de Cicuttini, Elda Faraudello, María López Arce, Carola Bonaiuto y Mercedes Gómez Costa.

Le alcancé la foto de los docentes del año 1932, a 2 años de la inauguración. También hay 2 fotos de alumnos cuando iba yo. La maestra de 1º grado fue la señorita Alda Therisod, y la de 6º grado señora Angelita Piazzoni de Martino, el director Blas Chiarelli y la vicedirectora Olga Benedetti. La otra foto corresponde a un grupo de chicas de 6º grado, y la maestra, aunque no esté en la foto, fue la señorita Margarita Berger.