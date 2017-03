Peugeot Citröen se convirtió en la segunda automotriz de Europa Automotores 10/03/2017 Redacción Leer mas ...

El grupo automovilístico PSA Peugeot Citroën se convirtió en la segunda automotriz de Europa tras anunciar la compra a la estadounidense General Motors de su filial europea Opel/Vauxhall en una operación de 2.200 millones de euros.

La compra se desglosa en la adquisición, por una parte, de Opel/Vauxhall por 1.300 millones de euros, y por otra de la filial financiera de GM en Europa por 900 millones, precisó PSA en un comunicado.

La adquisición de la filial financiera de GM en Europa, que da servicio a 1.800 concesionarios de 11 países, la llevarán a cabo PSA y el banco BNP Paribas con una participación del 50 % cada una.

Con esta adquisición, el grupo automotor francés PSA, al que pertenecen Peugeot y Citroën, se sitúa tras el grupo Volkswagen como la segunda automotriz más grande del sector en Europa.

Tras la operación, que incluye también a la marca británica Vauxhall, PSA contará con más de 2.425.000 vehículos vendidos en los 28 países de la Unión Europea (UE), lo que supone el 16,6 por ciento del mercado, según calcularon los expertos de Center of Automotive Management (CAM) de la ciudad alemana de Bergisch Gladbach.

El líder Volkswagen (VW) tiene una participación en el mercado del 23,9 por ciento, según indicó en 2016 la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles Acea.

PSA no es un peso pesado a nivel mundial, pero ahora mejora ligeramente su posición en el ranking global, indicó la agencia de noticias DPA.

En total, Peugeot y Citroën registraron un volumen total de ventas de cerca de 4.126.000 de automóviles y furgonetas.

Por lo tanto, la participación en el mercado mundial de 5,3 por ciento significa para PSA, que hasta ahora se encontraba en el décimo puesto de los fabricantes de vehículos con más ventas, una suba hasta el noveno con la incorporación de Opel.

Para la matriz de Opel, General Motors, no cambia nada; seguirá estando tras VW y Toyota en el tercer puesto, también sin los 980.000 modelos de Opel y Vauxhall vendidos.

Sin embargo, si se suman las cifras de Renault, Nissan y Mitsubishi, que tienen una estrecha alianza, alcanzan el tercer puesto desplazando a General Motors, sin Opel, al cuarto lugar.

La posición de PSA en Europa y en el mundo en comparación con Volkswagen se debe a que mientras que el grupo francés es un importante proveedor de vehículos pequeños y medianos en Europa con sus marcas Peugeot, Citroën, DS y Opel/Vauxhall, VW también realiza ventas importantes de modelos de lujo de Audi o Porsche en los mercados extranjeros, como el estadounidense y el chino, de modelos de lujo de Audi o Porsche.