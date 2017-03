Opifón VARIOS 10/03/2017 Redacción Leer mas ...

Felicita: “Leí el suplemento de arquitectura del lunes 6 de marzo. Los artículos que el colegio que cumplió 25 años, publica los días lunes son excelentes. Mis felicitaciones”. Mensaje de una mujer.



Sobre radio local: “Qué pena lo que pasó con el locutor, si bien tiene su pensamiento distinto no deben echar a la gente. La gente lo seguía mucho a pesar que tenía otra opinión, es lamentable. La radio se puso la camiseta de los K y acá en Rafaela todavía muchos se mantienen con esa camiseta. Por pensar distinto no te pueden echar del trabajo. Las puertas no se cierran, ya conseguirá trabajo. Espero que podamos escucharlo pronto en otra radio”. Mensaje de una mujer.



Opinión política: “Hay rafaelinos que todavía esperan el cambio, lean el diario de fecha 12/02 la cantidad de despidos y suspensiones que hay hasta esa fecha. Es una vergüenza, con el otro gobierno no salían estas noticias por ningún lado. Y ahora le sacan los remedios a la gente pobre que no les alcanza para comprar. Así quieren la pobreza cero, dejando morir a la gente de bajos recursos”. Un rafaelino muy enojado.



Sobre los maestros: “Son todos unos caraduras, hacen paros, pero cuando hay reuniones llegan y hacen desfile de los autos más modernos, quién está mejor vestida. Es una vergüenza, no van en bici o moto, van en autos o camionetas. Tendrían que copiarles un poco a la gente del norte del país. Es una vergüenza lo que hacen”. Marisel de barrio Villa Rosas.



Por importaciones: “Es un hermoso día pero yo realmente lloro, vamos a importar leche? Nosotros, donde cabe todo esto. Cuantos tambos se cerraron. También vamos a importar yerba, harina. Deberíamos importar gente que tenga ganas de trabajar”. María Angélica de barrio San Martín.



Paro docente: “Más allá de los paros docentes, los padres deberían presentarse con los chicos en las escuelas porque es un derecho que tiene el chico que se ve vulnerado todos los años. Los maestros, si no les reditúa dar clases, siempre están a tiempo de cambiar de actividad. Soy una maestra rafaelina jubilada que siempre estuvo en contra de estas medidas. Están los gremios para luchar por nosotras, y los gremialistas a las reuniones y los docentes en el aula. Es hora que cambie esta temática”. Beatriz de barrio 30 de octubre.