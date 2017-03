Atlético en Tostado y el "9" de local en la Liga Provincial Deportes 10/03/2017 Redacción Leer mas ...

Este viernes se jugará la penúltima fecha de la Liga Provincial de Básquetbol, clave para varios equipos en el objetivo de seguir con expectativas de alcanzar los play offs. Uno de ellos es Atlético de Rafaela, que se presentará en Tostado ante San Lorenzo, desde las 21:30 con el arbitraje de Alejandro Araujo y Esteban Arévalo.

La Crema marcha sexto en la Zona A con 17 puntos, recordando que clasifican los 5 primeros de cada zona y el mejor sexto. Hoy, Racing de San Cristóbal en la Zona C también cuenta con 17 puntos en esa posición.

El elenco dirigido por Gerardo Velazco, para no depender de terceros, necesitará ganar los dos cotejos que restan. Luego de hoy (donde visita al último), en la última fecha recibirá a Atalaya de Rosario.



EN EL CENTENARIO

En nuestra ciudad, 9 de Julio recibirá a Sportsmen Unidos de Rosario. El elenco juliense tratará de tener la alegría que no se le dio en el certamen ante el buen elenco rosarino. El partido arrancará a las 21:30 con el arbitraje de Juan Fernández y Adrián Parmit.



TODO EL PROGRAMA

Zona A: viernes 21:30 Atlético San Jorge vs. Adeo de Cañada de Gómez; El Tala de Rosario vs. Colón de San Justo; San Lorenzo de Tostado vs. Atlético de Rafaela y Atalaya de Rosario vs. Gimnasia y Esgrima de Santa Fe.

Zona B: Viernes 21:30 Firmat vs. Colón de Santa Fe; Talleres de Villa Gobernador Gálvez vs. Brown de San Vicente; CACU de Ceres vs. Sportivo Suardi y Atlético Sastre vs. Temperley de Rosario.

Zona C: anoche jugaban Ceci de Gálvez vs. Unión de San Guillermo. Hoy 21:30, 9 de Julio de Rafaela vs. Sportsmen Unidos de Rosario; Rivadavia Juniors de Santa Fe vs. Racing de San Cristóbal; Sport Cañadense vs. Santa Paula de Gálvez.

Posiciones Zona A: San Jorge 23; Atalaya y El Tala 20; Colón y Gimnasia 18; Atlético Rafaela 17; ADEO 15; San Lorenzo 13.

Posiciones Zona B: Firmat 21; Sastre y Suardi 20; Temperley 19; Brown 17; Talleres y Colón 16; CACU 15.

Posiciones Zona C: Santa Paula 23; Sport Club 22; CECI 19; Sportsmen y Rivadavia 18; Racing 17; Unión San Guillermo 15; 9 de Julio 12.