El voley de Atlético en plena actividad Deportes 10/03/2017 Redacción Leer mas ...

Tanto inferiores como la Primera División del voley de Atlético de Rafaela dieron comienzo a la actividad a principios de febrero con el trabajo de preparación física a cargo de los Profesores Lucas Durán, Marina Francesconi y Patricia Sarponti. Esta primera etapa, vital para el regreso en condiciones óptimas al entrenamiento anual, fue cumplida por más de 50 deportistas de las categorías Sub 12, 13, 15, 17, 19 y Primera.

El sábado 18 de marzo ya se inicia con el cronograma de competencias de la Asociación Rafaelina de Voleibol “VG” en categorías inferiores, el primer turno será el debut del Sub 17 en Atlético de Rafaela, en tanto el Minivoley hará lo propio el domingo 19 en Libertad de Sunchales. El inicio del torneo de Primera División está propuesto para el mes de abril, contando este año 6 equipos en la categoría. Atlético sigue con la base de jugadoras del año anterior que han crecido en competencia, procurando mantener los resultados logrados.

El lunes 6 inició la actividad el Minivoley (categoría de los más pequeños, niñas y niños de 6 a 12 años) a las 18:15 en las instalaciones del club. Los chicos realizan trabajos de fundamentos y juegos de iniciación, en tanto comparten con sus pares ese tiempo entre la necesaria actividad física, el reencuentro y la camaradería luego de las merecidas vacaciones. Esta categoría estará a cargo de los profesores Anahel Leiva y Lucas Durán.

La subcomisión de vóley junto a los entrenadores definieron la prioridades del 2017. Se participará en Torneos Abiertos provinciales y nacionales en todas las categorías, del Minivoley a la Primera División. Además de participar de la Liga Provincial de Menores en 3 categorías. Se seguirá trabajando en todos los aspectos de las jugadoras brindándoles además de la parte netamente deportiva todo lo que colabora en su formación integral. El psicólogo Marcelo Galiano seguirá trabajando con la disciplina así como también la nutricionista Gabriela Mayo y un grupo de kinesiólogos.



DIAS, HORARIOS Y ENTRENADORES

– Minivoley: (6 a 9 años) Prof. Educ. Física: Lucas Durán. – Minivoley y sub 12: (10 a 12 años ) Prof. Educ. Física y Entrenadora de Voleibol Nacional 2: Anahel Leiva. Lunes y miércoles de 18:15 a 19:30 y viernes 18 a 19:15 hs en el gimnasio n° 2 del club Atlético.

– Sub 13: Prof de Educ Física y Entrenadora Provincial 1: Patricia Sarponti. Lunes de 14 a 15:30, miércoles y viernes de 19 a 20:45 hs en el gimnasio n° 2.

- Sub 15: Prof. De Educ. Física y Entrenadora de Voleibol Nacional 1: Marina Francesconi. Prof. de Educ Física y Entrenadora Provincial 1: Patricia Sarponti. Lunes y viernes de 19 a 20:45 miércoles de 14 a 15:30 hs en el gimnasio n° 2 del club Atlético.

– Sub 17 y Sub 19: Prof. de Educ. Física y Entrenadora de Voleibol Nacional 1: Marina Francesconi. Lunes de 20:30 a 22 hs, miércoles de 19 a 22 hs y viernes de 14 a 15:30 hs en el gimnasio n° 2. La preparación física de las categorías Sub 13 a Sub 19 estará a cargo del Prof. Lucas Durán.

– 1ª División: Prof. De Educ. Física y Entrenadora de Voleibol Nacional 1: Marina Francesconi. Prep. Física Patricia Sarponti. Lunes y miércoles de 20:30 a 22 y viernes de 14 a 15:30 en el gimnasio N° 2.

Se están diagramando días y horarios de trabajo para el Maxivoley. Además, la Subcomisión invita a todos los que se quieran acercar a participar de la actividad. Para más información y contactos sobre la actividad pueden consultar la página oficial en Facebook: Voley Atlético de Rafaela o dirigirse al club en los horarios de entrenamiento.