El gobierno quiere mejorar la oferta

La Ministra Balagué aseguró que “pronto” se volverá a convocar a la paritaria provincial con los cuatro gremios docentes, y tuvo una definición con relación a lo que pueden esperar los maestros: “la intención es mejorar la oferta salarial” (originalmente del 19,5% en dos pagos), aseguró a los medios de prensa, a poco de terminar un acto realizado en el jardín donde dieron inicio a las clases de manera oficial.

Si bien no quiso adelantar detalles de la nueva propuesta “porque estamos en pleno marco de negociación”, sí indicó que “el diálogo sigue abierto” y que “la provincia de Santa Fe está más adelantada que la de Buenos Aires” en ese proceso.

La ministra lamentó no tener la referencia de la paritaria federal como otros años -dado que hasta el momento el gobierno nacional rechazó abrir esa mesa-, pero aseguró que “vamos a continuar con la negociación provincial y a analizar también la posibilidad de que el paro se levante”.

La próxima medida de fuerza de la docencia está prevista para el miércoles 15 y el jueves 16, y la semana siguiente en fecha a definir. A pesar de demostrar su predisposición al diálogo, Balagué reiteró lo que viene diciendo en las últimas horas: “El descuento de los días de paro es una posibilidad que estamos evaluando si se profundizan los paros”.

Ante las consultas sobre si se prevé una suma fija que compense la inflación del 2016 y si se quitará la cláusula gatillo, la ministra prefirió ser cauta. “Vamos a hablar con los gremios docentes en la paritaria y no a través los medios de comunicación”, contó la titular de la cartera educativa.