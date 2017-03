Hoy se conocería la fecha de la próxima convocatoria

El próximo paro de empleados municipales está a la vuelta de la esquina, lo que grafica la complejidad del tema. Los próximos martes y miércoles, 14 y 15 de marzo respectivamente, los trabajadores nucleados en FESTRAM volverán a protestar a la espera de un acuerdo salarial.

Por lo expuesto es fundamental que se agilicen los encuentros para que las diferencias económicas con los municipios y las comunas comiencen a zanjarse y en este sentido se aguarda una nueva convocatoria a la mesa paritaria.

Para avanzar en el tema dialogamos con Carlos Torres, Secretario de Regiones, Municipios y Comunas de la Provincia, quien expresó que “estamos en comunicación telefónica permanente, pero también estamos mirando lo que hacen el resto de los gremios. Probablemente mañana (por hoy) puede haber alguna novedad sobre alguna reunión. Me parece que vamos a estar más cerca de reunirnos el lunes. Va a depender de la voluntad de los intendentes”.

Además solicitamos su análisis de la situación luego de la jornada de protesta y el funcionario expresó: “Cuando se llega a estas medidas de fuerza significa que no ha habido acuerdo entre las partes y obviamente que es una especie de fracaso de todos. Pero con la esperanza, la expectativa de volver a juntar a las partes, que los intendentes y presidentes comunales puedan hacer una nueva propuesta que seguramente se va a dar en el transcurso de los próximos días para destrabar el conflicto. De cualquier manera la cuestión de fondo es que los trabajadores municipales y comunales puedan recuperar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios que en una economía con inflación como la que vivimos, se resiente. Sobre todo en momentos en los que está comenzando el ciclo lectivo, hay gastos extras. Me parece que todos están dispuestos a hacer esfuerzos, sabemos que en las primeras reuniones, como se fueron dando, siempre hay una mirada de lo que hacen los otros gremios, las otras provincias.”

Respecto de la negociación Torres graficó que “ellos siguen insistiendo en que el año pasado hubo una pérdida del poder adquisitivo, que no alcanzó a compensar el 33% que se dio de incremento salarial con lo que fue la inflación. Hay datos contradictorios, tenemos datos del IPEC que dicen que estuvo muy pareja la inflación con la recuperación del salario.”

Finalmente puntualizó que el acuerdo está lejos “por la incertidumbre de lo que va a ser el índice inflacionario, ellos quieren tener asegurado un número que signifique un acuerdo para las bases que satisfaga a todos. Que sea una composición salarial clara hoy y no estar esperando cuándo va a ser la inflación”.