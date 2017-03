Dietrich justificó ingreso de aerolíneas ´low cost´

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, defendió ayer en la Cámara de Diputados el ingreso de empresas aéreas de bajo costo al mercado argentino, al asegurar que existen "12 millones de personas que viajarían en avión" pero no lo hacen, y ratificó el plan para "duplicar" la cantidad de vuelos de cabotaje. "Estudiamos las proyecciones de demanda y llegamos a la conclusión de que hay 12 millones de personas que viajarían en avión pero no viajan", explicó Dietrich.

Dijo que en 2019 la provincia de Entre Ríos va a tener 370.000 pasajeros nuevos, mientras que Córdoba alcanzará el nivel de 1.200.000 pasajeros adicionales a partir de una política de apertura a la competencia. Señaló que la llegada de nuevas aerolíneas no irá en detrimento de la posición comercial de Aerolíneas Argentinas, al sostener que a lo sumo la línea de bandera estatal tendrá capacidad de absorber en ese plazo 4.500.00 nuevos pasajeros de los 12 millones potenciales. "La paradoja es que Aerolíneas, haciendo todo bien, es decir, poniendo mejores aviones, usándolos más, gestionando bien, brindando un mejor servicio, puede incorporar en cuatro años 4.500.000 pasajeros, pero la demanda potencial es de 12 millones. Por lo tanto, si no lo hace otro, no lo hace nadie", argumentó.

Dietrich minimizó el impacto que podría tener el ingreso de las compañías de bajo costo al señalar que entre enero del 2016 y enero de 2017, la empresa Andes creció cinco veces y sin embargo Aerolíneas alcanzó durante los meses del verano "récord histórico de pasajeros".



TARIFAS

Dietrich aseguró que "por ahora" su cartera no fijará un aumento de tarifas de servicios de transporte público. El funcionario defendió la política de subsidios al transporte y despejó las versiones que presagiaban un inminente incremento en los valores del transporte público de corta distancia.